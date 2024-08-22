https://ria.ru/20240822/kitay-1967851481.html

Китайские ученые обнаружили новые сверхтяжелые частицы антивещества

Китайские ученые обнаружили новые сверхтяжелые частицы антивещества - РИА Новости, 22.08.2024

Китайские ученые обнаружили новые сверхтяжелые частицы антивещества

Китайские ученые в ходе совместного международного проекта обнаружили новое ядро антиматерии – антигиперводород-4, это самая тяжелая частица антивещества,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:17

2024-08-22T17:17

2024-08-22T17:17

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Китайские ученые в ходе совместного международного проекта обнаружили новое ядро антиматерии – антигиперводород-4, это самая тяжелая частица антивещества, обнаруженная на сегодняшний день, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Китайской академии наук. "Антивещество – "обратное состояние" вещества. Когда они встречаются, то взаимно аннигилируются. К счастью, таинственный физический механизм привел к асимметрии лишь небольшого количества материи в ранней Вселенной, из-за чего после аннигиляции большей части вещества и антивещества примерно 10% уцелело, что и сформировало современный материальный мир", - заявил руководитель команды исследователей, научный сотрудник Института современной физики Китайской академии наук Цю Хао. Сообщается, что антигиперводород-4 получен командой ученых в ходе эксперимента по столкновению тяжелых ионов (атомы химических элементов с массой, большей, чем у атома гелия- ред.) в ускорителе RHIC Брукхейвенской национальной лаборатории в США. После анализа экспериментальных данных о столкновении 6,6 миллиардов частиц, команде удалось получить 16 сигналов о появлении антигиперводорода-4. Он состоит из одного антипротона, двух антинейтронов и одного анти-лямда-гиперона. Частица исчезла практически сразу после рождения. "Наши физические знания о веществе и антивеществе заключаются в том, что за исключением наличия противоположных электрических зарядов, антиматерия обладает теми же свойствами, что и материя, - той же массой, тем же временем жизни до распада и теми же взаимодействиями",- сказал изданию EurekAlert! участник эксперимента У Цзюньлинь. Исследователи также измерили продолжительность жизни структуры из антивещества и ее аналога из вещества, и еще раз подтвердили представления о том, что свойства материи и антиматерии симметричны. Ускорители сталкивают пучки вещества на околосветовой скорости, имитируя Большой взрыв, в результате чего рождаются триллионы новых частиц.

https://ria.ru/20151104/1313180260.html

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