https://ria.ru/20240822/kitay-1967767191.html

Россия и Китай будут содействовать формированию открытой системы торговли

Россия и Китай будут содействовать формированию открытой системы торговли - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай будут содействовать формированию открытой системы торговли

Москва и Пекин будут содействовать формированию более открытой, недискриминационной системы международных торгово-экономических отношений, говорится в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:53

2024-08-22T12:53

2024-08-22T12:53

россия

китай

москва

михаил мишустин

ли цян

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин будут содействовать формированию более открытой, недискриминационной системы международных торгово-экономических отношений, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Стороны намерены вносить свой вклад в обеспечение устойчивой и стабильной работы глобальных и региональных производственно-сбытовых цепочек, содействовать формированию более открытой, всеобъемлющей, транспарентной, недискриминационной системы международных торгово-экономических отношений", - указано в документе, который опубликован на сайте кабмина. Также Россия и Китай "подтверждают готовность к продвижению всеобщей и инклюзивной экономической глобализации". Кроме того, Москва и Пекин готовы укреплять диалог и координировать позиции в вопросах содействия формированию справедливых мировых торговой и валютно-финансовой систем в рамках многополярного мира. Отмечено, что такое взаимодействие должно идти, прежде всего, "в интересах расширения права голоса и влияния государств с формирующимися рынками и развивающихся стран в глобальном экономическом управлении и для снижения возможностей отдельных государств злоупотреблять своим монопольным или доминирующим положением в отдельных сферах мировой экономики".

https://ria.ru/20240822/torgovlya-1967750407.html

https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html

россия

китай

москва

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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян