https://ria.ru/20240822/kitay-1967767191.html
Россия и Китай будут содействовать формированию открытой системы торговли
Россия и Китай будут содействовать формированию открытой системы торговли - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай будут содействовать формированию открытой системы торговли
Москва и Пекин будут содействовать формированию более открытой, недискриминационной системы международных торгово-экономических отношений, говорится в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:53
2024-08-22T12:53
2024-08-22T12:53
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китай
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин будут содействовать формированию более открытой, недискриминационной системы международных торгово-экономических отношений, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Стороны намерены вносить свой вклад в обеспечение устойчивой и стабильной работы глобальных и региональных производственно-сбытовых цепочек, содействовать формированию более открытой, всеобъемлющей, транспарентной, недискриминационной системы международных торгово-экономических отношений", - указано в документе, который опубликован на сайте кабмина. Также Россия и Китай "подтверждают готовность к продвижению всеобщей и инклюзивной экономической глобализации". Кроме того, Москва и Пекин готовы укреплять диалог и координировать позиции в вопросах содействия формированию справедливых мировых торговой и валютно-финансовой систем в рамках многополярного мира. Отмечено, что такое взаимодействие должно идти, прежде всего, "в интересах расширения права голоса и влияния государств с формирующимися рынками и развивающихся стран в глобальном экономическом управлении и для снижения возможностей отдельных государств злоупотреблять своим монопольным или доминирующим положением в отдельных сферах мировой экономики".
https://ria.ru/20240822/torgovlya-1967750407.html
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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай будут содействовать формированию открытой системы торговли
Москва и Пекин будут содействовать формированию более открытой системы торговли
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин будут содействовать формированию более открытой, недискриминационной системы международных торгово-экономических отношений, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая.
Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина
и премьера Госсовета КНР Ли Цяна
состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Стороны намерены вносить свой вклад в обеспечение устойчивой и стабильной работы глобальных и региональных производственно-сбытовых цепочек, содействовать формированию более открытой, всеобъемлющей, транспарентной, недискриминационной системы международных торгово-экономических отношений", - указано в документе, который опубликован на сайте кабмина.
Также Россия и Китай "подтверждают готовность к продвижению всеобщей и инклюзивной экономической глобализации".
Кроме того, Москва и Пекин готовы укреплять диалог и координировать позиции в вопросах содействия формированию справедливых мировых торговой и валютно-финансовой систем в рамках многополярного мира. Отмечено, что такое взаимодействие должно идти, прежде всего, "в интересах расширения права голоса и влияния государств с формирующимися рынками и развивающихся стран в глобальном экономическом управлении и для снижения возможностей отдельных государств злоупотреблять своим монопольным или доминирующим положением в отдельных сферах мировой экономики".