Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай поддержат друг друга в проведении молодежных мероприятий - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kitay-1967752187.html
Россия и Китай поддержат друг друга в проведении молодежных мероприятий
Россия и Китай поддержат друг друга в проведении молодежных мероприятий - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай поддержат друг друга в проведении молодежных мероприятий
Россия и Китай будут поддерживать друг друга в проведении масштабных молодежных мероприятий и совместно продвигать международную молодежную повестку дня,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:07
2024-08-22T12:07
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
брикс
шос
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Россия и Китай будут поддерживать друг друга в проведении масштабных молодежных мероприятий и совместно продвигать международную молодежную повестку дня, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств двух стран. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Как указано в итоговом коммюнике, стороны намерены "оказывать взаимную поддержку в реализации масштабных международных молодежных мероприятий, включая Всемирный форум развития молодежи и Всемирный фестиваль молодежи, активно продвигать международную молодежную повестку дня". Также правительства двух стран договорились продолжить практику организации совместных мероприятий в области культуры и творчества, молодежного предпринимательства, волонтерства и общественной дипломатии, содействовать участию детей и молодежи России и Китая в мероприятиях многостороннего формата, включая БРИКС и ШОС.
https://ria.ru/20240822/rossija-1967747686.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, михаил мишустин, ли цян, брикс, шос, москва
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, БРИКС, ШОС, Москва
Россия и Китай поддержат друг друга в проведении молодежных мероприятий

Россия и Китай будут поддерживать друг друга в проведении молодежных мероприятий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Россия и Китай будут поддерживать друг друга в проведении масштабных молодежных мероприятий и совместно продвигать международную молодежную повестку дня, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств двух стран.
Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Как указано в итоговом коммюнике, стороны намерены "оказывать взаимную поддержку в реализации масштабных международных молодежных мероприятий, включая Всемирный форум развития молодежи и Всемирный фестиваль молодежи, активно продвигать международную молодежную повестку дня".
Также правительства двух стран договорились продолжить практику организации совместных мероприятий в области культуры и творчества, молодежного предпринимательства, волонтерства и общественной дипломатии, содействовать участию детей и молодежи России и Китая в мероприятиях многостороннего формата, включая БРИКС и ШОС.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Россия и Китай намерены способствовать упрощению визовых процедур
Вчера, 11:56
 
РоссияКитайМихаил МишустинЛи ЦянБРИКСШОСМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала