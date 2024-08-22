https://ria.ru/20240822/kitay-1967752187.html

Россия и Китай поддержат друг друга в проведении молодежных мероприятий

Россия и Китай поддержат друг друга в проведении молодежных мероприятий - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай поддержат друг друга в проведении молодежных мероприятий

Россия и Китай будут поддерживать друг друга в проведении масштабных молодежных мероприятий и совместно продвигать международную молодежную повестку дня,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:07

2024-08-22T12:07

2024-08-22T12:07

россия

китай

михаил мишустин

ли цян

брикс

шос

москва

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Россия и Китай будут поддерживать друг друга в проведении масштабных молодежных мероприятий и совместно продвигать международную молодежную повестку дня, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств двух стран. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Как указано в итоговом коммюнике, стороны намерены "оказывать взаимную поддержку в реализации масштабных международных молодежных мероприятий, включая Всемирный форум развития молодежи и Всемирный фестиваль молодежи, активно продвигать международную молодежную повестку дня". Также правительства двух стран договорились продолжить практику организации совместных мероприятий в области культуры и творчества, молодежного предпринимательства, волонтерства и общественной дипломатии, содействовать участию детей и молодежи России и Китая в мероприятиях многостороннего формата, включая БРИКС и ШОС.

https://ria.ru/20240822/rossija-1967747686.html

россия

китай

москва

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россия, китай, михаил мишустин, ли цян, брикс, шос, москва