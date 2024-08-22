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В Китае возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина Японии - РИА Новости, 22.08.2024
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11:45 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kitaj-1967745524.html
В Китае возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина Японии
В Китае возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина Японии - РИА Новости, 22.08.2024
В Китае возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина Японии
Китайские органы прокуратуры возбудили в отношении гражданина Японии уголовное дело по подозрению в шпионской деятельности, заявила на брифинге в четверг... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:45
2024-08-22T11:45
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ПЕКИН, 22 авг - РИА Новости. Китайские органы прокуратуры возбудили в отношении гражданина Японии уголовное дело по подозрению в шпионской деятельности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Недавно органы прокуратуры КНР в соответствии с законом возбудили уголовное дело в отношении гражданина Японии по подозрению в шпионаже", - сказала дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать сообщения о том, что ранее гражданину Японии, являющемуся сотрудником японской фармацевтической компании Astellas Group, были предъявлены обвинения в Китае. Китай, по словам Мао Нин, надеется, что Япония будет обучать и побуждать своих граждан соблюдать китайские законы и правила и не заниматься незаконной и преступной деятельностью в Китае.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942466464.html
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в мире, китай, япония, мао нин
В мире, Китай, Япония, Мао Нин
В Китае возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина Японии

МИД КНР: в отношении гражданина Японии возбудили дело по подозрению в шпионаже

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 авг - РИА Новости. Китайские органы прокуратуры возбудили в отношении гражданина Японии уголовное дело по подозрению в шпионской деятельности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«
"Недавно органы прокуратуры КНР в соответствии с законом возбудили уголовное дело в отношении гражданина Японии по подозрению в шпионаже", - сказала дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать сообщения о том, что ранее гражданину Японии, являющемуся сотрудником японской фармацевтической компании Astellas Group, были предъявлены обвинения в Китае.
Китай, по словам Мао Нин, надеется, что Япония будет обучать и побуждать своих граждан соблюдать китайские законы и правила и не заниматься незаконной и преступной деятельностью в Китае.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Китае отреагировали на обвинения в шпионаже со стороны Германии
26 апреля, 12:23
 
В миреКитайЯпонияМао Нин
 
 
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