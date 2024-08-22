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В Китае возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина Японии
В Китае возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина Японии - РИА Новости, 22.08.2024
В Китае возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина Японии
Китайские органы прокуратуры возбудили в отношении гражданина Японии уголовное дело по подозрению в шпионской деятельности, заявила на брифинге в четверг... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:45
2024-08-22T11:45
2024-08-22T11:45
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ПЕКИН, 22 авг - РИА Новости. Китайские органы прокуратуры возбудили в отношении гражданина Японии уголовное дело по подозрению в шпионской деятельности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Недавно органы прокуратуры КНР в соответствии с законом возбудили уголовное дело в отношении гражданина Японии по подозрению в шпионаже", - сказала дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать сообщения о том, что ранее гражданину Японии, являющемуся сотрудником японской фармацевтической компании Astellas Group, были предъявлены обвинения в Китае. Китай, по словам Мао Нин, надеется, что Япония будет обучать и побуждать своих граждан соблюдать китайские законы и правила и не заниматься незаконной и преступной деятельностью в Китае.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942466464.html
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в мире, китай, япония, мао нин
В мире, Китай, Япония, Мао Нин
В Китае возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина Японии
МИД КНР: в отношении гражданина Японии возбудили дело по подозрению в шпионаже