https://ria.ru/20240822/kitaj-1967729804.html

Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС

Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС

Китай и Россия продолжат продвигать сотрудничество и укреплять взаимодействие в рамках крупных объединений, таких как ШОС и БРИКС, следует из совместного... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:59

2024-08-22T10:59

2024-08-22T10:59

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Китай и Россия продолжат продвигать сотрудничество и укреплять взаимодействие в рамках крупных объединений, таких как ШОС и БРИКС, следует из совместного коммюнике по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран. "В период председательства России в БРИКС стороны продолжат продвигать практическое сотрудничество в торгово-экономической сфере, в том числе по вопросам многостороннего торгового регулирования, способствовать устойчивому развитию, обеспечению безопасности глобальных производственно-сбытовых цепочек, укреплять взаимодействие особых экономических зон", - говорится в документе. Кроме того, страны планируют развивать цифровую торговлю, а также укреплять сотрудничество в рамках Партнерства БРИКС по вопросам новой промышленной революции. Помимо этого, страны договорились продвигать сотрудничество в сфере окружающей среды, а также продолжат развивать взаимодействие в рамках контактной группы БРИКС по вопросам изменения климата и устойчивого развития. Кроме того, Россия и Китай будут совместно прилагать усилия, направленные на укрепление ШОС в качестве одной из опор формирующегося справедливого многополярного миропорядка. "Повышение роли организации в обеспечении надежной безопасности и устойчивого экономического роста в регионе, а также развитие культурно-гуманитарных связей на пространстве ШОС", - говорится в коммюнике.

https://ria.ru/20240516/briks-1946404395.html

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технологии, россия, китай, брикс, шос