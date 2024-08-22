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На Бедроса Киркорова завели дело за неоплату штрафа
На Бедроса Киркорова завели дело за неоплату штрафа - РИА Новости, 22.08.2024
На Бедроса Киркорова завели дело за неоплату штрафа
Суд зарегистрировал административное дело на народного артиста РФ Бедроса Киркорова, по которому ему может грозить административный арест за уклонение от уплаты РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:17
2024-08-22T09:17
2024-08-22T09:17
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Суд зарегистрировал административное дело на народного артиста РФ Бедроса Киркорова, по которому ему может грозить административный арест за уклонение от уплаты штрафа, сообщается на портале мировых судей города Москвы. "Привлекаемое лицо: Киркоров Бедрос Пилибос, статья 20.25 часть 1 КоАП РФ", - сказано в картотеке. Вменяемая отцу Филиппа Киркорова статья подразумевает уклонение от исполнения административного наказания, а именно: неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. За что 92-летний артист получил штраф и в каком размере, не указано. Возможно, речь идет о штрафе за превышение скорости. Теперь ему грозит административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Впрочем, по информации в электронной базе, суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу для устранения недостатков. После дело может снова поступить в суд для рассмотрения.
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россия, москва, бедрос киркоров, филипп киркоров
Шоубиз, Россия, Москва, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров
На Бедроса Киркорова завели дело за неоплату штрафа
Суд зарегистрировал административное дело на Бедроса Киркорова
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Суд зарегистрировал административное дело на народного артиста РФ Бедроса Киркорова, по которому ему может грозить административный арест за уклонение от уплаты штрафа, сообщается на портале мировых судей города Москвы.
«
"Привлекаемое лицо: Киркоров Бедрос Пилибос, статья 20.25 часть 1 КоАП РФ", - сказано в картотеке.
Вменяемая отцу Филиппа Киркорова статья подразумевает уклонение от исполнения административного наказания, а именно: неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. За что 92-летний артист получил штраф и в каком размере, не указано. Возможно, речь идет о штрафе за превышение скорости.
Теперь ему грозит административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Впрочем, по информации в электронной базе, суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу для устранения недостатков. После дело может снова поступить в суд для рассмотрения.