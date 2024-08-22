https://ria.ru/20240822/kirkorov--1967909091.html

Киркоров рассказал, что его не напугали июльские ливни в Сочи

Киркоров рассказал, что его не напугали июльские ливни в Сочи - РИА Новости, 22.08.2024

Киркоров рассказал, что его не напугали июльские ливни в Сочи

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что его не напугал сочинский апокалипсис в июле, заставший артиста со съемочной группой в каньоне Псахо на... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:13

2024-08-22T22:13

2024-08-22T22:13

шоубиз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

филипп киркоров

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СИРИУС, 22 авг – РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что его не напугал сочинский апокалипсис в июле, заставший артиста со съемочной группой в каньоне Псахо на территории нацпарка. Ранее сообщалось, что в июле Киркоров попал в ловушку в каньоне Псахо в Сочи во время съемок фильма – выбраться из ущелий помогали спасатели. Об этом артист рассказал в своем аккаунте в соцсети. При этом как говорили РИА Новости в пресс-службе Южного регионально-спасательного отряда МЧС России, во время июльских дождей никто из артистов за спасением не обращался. "Да мы больше так, играли в страх, неприятно было, но этот не первый раз я в Сочи попадаю в апокалипсис такой", - сказал Киркоров журналистам в рамках открытия музыкального конкурса "Новая Волна" в Сириусе. Артист отметил, что для съемок фильма будут также задействовать локации в районе крупной реки Мзымта, место на Ореховских водопадах и локации Краснодарского края. Как уточнила РИА Новости, директор артиста, фильм будут снимать в Сочи до середины сентября, где Киркоров пробудет большую часть времени. Накануне в региональном главке МЧС России предупредили о сильных ливнях, ветре, грозах, смерчах над морем в Сочи с 23 по 25 августа. В горах курорта прогнозировали оползни, на реках резкий подъем уровня воды, в городе объявлено штормовое предупреждение.

https://ria.ru/20240723/kirkorov-1961452768.html

https://ria.ru/20240722/uspenskaja-1961275310.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), филипп киркоров, россия, сочи, общество