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"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского
"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского - РИА Новости, 22.08.2024
"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского
Пресс-служба украинской полиции сообщила в Telegram-канале о гибели старшего лейтенанта патрульной службы Романа Зеленского. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:40
2024-08-22T14:40
2024-08-22T20:10
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пресс-служба украинской полиции сообщила в Telegram-канале о гибели старшего лейтенанта патрульной службы Романа Зеленского."Во время выполнения боевого задания погиб <…> старший лейтенант полиции Роман Зеленский", — говорится в публикации.Согласно информации ведомства, офицер умер после ранения при выполнении задания."Сердце не выдержало", — констатировали в полиции.Однофамильцу Владимира Зеленского было 36 лет.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского
Украинская полиция сообщила о гибели Романа Зеленского