https://ria.ru/20240822/kiev-1967801343.html

"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского

"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского - РИА Новости, 22.08.2024

"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского

Пресс-служба украинской полиции сообщила в Telegram-канале о гибели старшего лейтенанта патрульной службы Романа Зеленского. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:40

2024-08-22T14:40

2024-08-22T20:10

в мире

украина

киев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150210/94/1502109418_0:64:2000:1189_1920x0_80_0_0_d02b763e5cc042857093f53ca0be90bc.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пресс-служба украинской полиции сообщила в Telegram-канале о гибели старшего лейтенанта патрульной службы Романа Зеленского."Во время выполнения боевого задания погиб <…> старший лейтенант полиции Роман Зеленский", — говорится в публикации.Согласно информации ведомства, офицер умер после ранения при выполнении задания."Сердце не выдержало", — констатировали в полиции.Однофамильцу Владимира Зеленского было 36 лет.

https://ria.ru/20240822/dnr-1967835805.html

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967889739.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский