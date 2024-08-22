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"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского - РИА Новости, 22.08.2024
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14:40 22.08.2024 (обновлено: 20:10 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/kiev-1967801343.html
"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского
"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского - РИА Новости, 22.08.2024
"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского
Пресс-служба украинской полиции сообщила в Telegram-канале о гибели старшего лейтенанта патрульной службы Романа Зеленского. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:40
2024-08-22T20:10
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пресс-служба украинской полиции сообщила в Telegram-канале о гибели старшего лейтенанта патрульной службы Романа Зеленского."Во время выполнения боевого задания погиб &lt;…&gt; старший лейтенант полиции Роман Зеленский", — говорится в публикации.Согласно информации ведомства, офицер умер после ранения при выполнении задания."Сердце не выдержало", — констатировали в полиции.Однофамильцу Владимира Зеленского было 36 лет.
https://ria.ru/20240822/dnr-1967835805.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского

Украинская полиция сообщила о гибели Романа Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных служб в Киеве
Автомобили экстренных служб в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили экстренных служб в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пресс-служба украинской полиции сообщила в Telegram-канале о гибели старшего лейтенанта патрульной службы Романа Зеленского.
"Во время выполнения боевого задания погиб <…> старший лейтенант полиции Роман Зеленский", — говорится в публикации.
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Согласно информации ведомства, офицер умер после ранения при выполнении задания.
«
"Сердце не выдержало", — констатировали в полиции.
Однофамильцу Владимира Зеленского было 36 лет.
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