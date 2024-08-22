https://ria.ru/20240822/kiev-1967693212.html

"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России

"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России - РИА Новости, 22.08.2024

"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России

После неудачного нападения на Курскую область украинские власти решили окончательно сдать Донбасс, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T05:44

2024-08-22T05:44

2024-08-22T06:00

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. После неудачного нападения на Курскую область украинские власти решили окончательно сдать Донбасс, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинцы, кажется, находятся в процессе сдачи Донбасса. Украинское руководство полностью утратило веру в то, что этот регион можно удержать. Такое ощущение, что сам смысл этой битвы, по крайней мере для киевских властей, утрачен", — заявил эксперт.Он также отметил, что ВСУ больше не могут эффективно обороняться, в то время как российские войска без особого труда продвигаются вперед.В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.В среду Минобороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967668934.html

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в мире, донбасс, киев