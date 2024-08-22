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"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России
"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России - РИА Новости, 22.08.2024
"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России
После неудачного нападения на Курскую область украинские власти решили окончательно сдать Донбасс, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:44
2024-08-22T05:44
2024-08-22T06:00
специальная военная операция на украине
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донбасс
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. После неудачного нападения на Курскую область украинские власти решили окончательно сдать Донбасс, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинцы, кажется, находятся в процессе сдачи Донбасса. Украинское руководство полностью утратило веру в то, что этот регион можно удержать. Такое ощущение, что сам смысл этой битвы, по крайней мере для киевских властей, утрачен", — заявил эксперт.Он также отметил, что ВСУ больше не могут эффективно обороняться, в то время как российские войска без особого труда продвигаются вперед.В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.В среду Минобороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967668934.html
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в мире, донбасс, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Киев
"Они сдаются". На Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев из-за шага России
Меркурис: киевские власти утратили веру в возможность удержать Донбасс