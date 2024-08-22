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Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ

Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024

Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует соцсеть Х американского бизнесмена Илона Маска для торговли оружием, сообщает британская газета Times. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T23:06

2024-08-22T23:06

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует соцсеть Х американского бизнесмена Илона Маска для торговли оружием, сообщает британская газета Times. "Десятки торговцев оружием, располагающихся в столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, эффективно используют Х как витрину, выкладывая фото штурмовых винтовок на продажу", - пишет издание. По данным Times, у некоторых аккаунтов присутствует синяя отметка о верификации, что расширяет их возможности по использованию соцсети. Торговцы оружием при этом оставляют свои контакты в мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также на платформе для монетизации контента Patreon. Плата за оружие осуществляется в виде криптовалюты. Как отмечает газета, в Х было выявлено по меньшей мере 68 подобных аккаунтов. При этом их владельцы открыто публикуют символику и материалы йеменского движения.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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