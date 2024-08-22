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Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ
Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024
Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует соцсеть Х американского бизнесмена Илона Маска для торговли оружием, сообщает британская газета Times. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T23:06
2024-08-22T23:06
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует соцсеть Х американского бизнесмена Илона Маска для торговли оружием, сообщает британская газета Times. "Десятки торговцев оружием, располагающихся в столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, эффективно используют Х как витрину, выкладывая фото штурмовых винтовок на продажу", - пишет издание. По данным Times, у некоторых аккаунтов присутствует синяя отметка о верификации, что расширяет их возможности по использованию соцсети. Торговцы оружием при этом оставляют свои контакты в мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также на платформе для монетизации контента Patreon. Плата за оружие осуществляется в виде криптовалюты. Как отмечает газета, в Х было выявлено по меньшей мере 68 подобных аккаунтов. При этом их владельцы открыто публикуют символику и материалы йеменского движения.
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ансар алла, telegram, whatsapp inc., илон маск, сана, йемен, в мире
Ансар Алла, Telegram, WhatsApp Inc., Илон Маск, Сана, Йемен, В мире
Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ
Times: йеменские хуситы используют соцсеть Х Маска для торговли оружием