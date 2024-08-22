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Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024
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23:06 22.08.2024 (обновлено: 23:08 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/khusity-1967914911.html
Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ
Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024
Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует соцсеть Х американского бизнесмена Илона Маска для торговли оружием, сообщает британская газета Times. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T23:06
2024-08-22T23:08
ансар алла
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует соцсеть Х американского бизнесмена Илона Маска для торговли оружием, сообщает британская газета Times. "Десятки торговцев оружием, располагающихся в столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, эффективно используют Х как витрину, выкладывая фото штурмовых винтовок на продажу", - пишет издание. По данным Times, у некоторых аккаунтов присутствует синяя отметка о верификации, что расширяет их возможности по использованию соцсети. Торговцы оружием при этом оставляют свои контакты в мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также на платформе для монетизации контента Patreon. Плата за оружие осуществляется в виде криптовалюты. Как отмечает газета, в Х было выявлено по меньшей мере 68 подобных аккаунтов. При этом их владельцы открыто публикуют символику и материалы йеменского движения.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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ансар алла, telegram, whatsapp inc., илон маск, сана, йемен, в мире
Ансар Алла, Telegram, WhatsApp Inc., Илон Маск, Сана, Йемен, В мире
Йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием, пишут СМИ

Times: йеменские хуситы используют соцсеть Х Маска для торговли оружием

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует соцсеть Х американского бизнесмена Илона Маска для торговли оружием, сообщает британская газета Times.
"Десятки торговцев оружием, располагающихся в столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, эффективно используют Х как витрину, выкладывая фото штурмовых винтовок на продажу", - пишет издание.
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По данным Times, у некоторых аккаунтов присутствует синяя отметка о верификации, что расширяет их возможности по использованию соцсети. Торговцы оружием при этом оставляют свои контакты в мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также на платформе для монетизации контента Patreon. Плата за оружие осуществляется в виде криптовалюты.
Как отмечает газета, в Х было выявлено по меньшей мере 68 подобных аккаунтов. При этом их владельцы открыто публикуют символику и материалы йеменского движения.
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Ансар АллаTelegramWhatsApp Inc.Илон МаскСанаЙеменВ мире
 
 
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