https://ria.ru/20240822/kherson-1967705705.html

Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света

Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света - РИА Новости, 22.08.2024

Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света

Часть подконтрольного ВСУ города Херсона осталась без света после повреждений на энергетическом объекте, сообщил в четверг назначенный украинскими властями... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:07

2024-08-22T09:07

2024-08-22T13:49

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Часть подконтрольного ВСУ города Херсона осталась без света после повреждений на энергетическом объекте, сообщил в четверг назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.Ранее в четверг Прокудин сообщал о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. "Херсон частично остался без света.... Энергетики проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - написал чиновник.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины