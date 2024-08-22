Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света
Глава ОВА Прокудин: часть Херсона обесточена после повреждений на энергообъекте
© Фото : ГСЧС УкраиныМесто прилета по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. 22 августа 2024
© Фото : ГСЧС Украины
Место прилета по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. 22 августа 2024
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Часть подконтрольного ВСУ города Херсона осталась без света после повреждений на энергетическом объекте, сообщил в четверг назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг Прокудин сообщал о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
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"Херсон частично остался без света.... Энергетики проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - написал чиновник.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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