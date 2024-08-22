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Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света - РИА Новости, 22.08.2024
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09:07 22.08.2024 (обновлено: 13:49 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/kherson-1967705705.html
Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света
Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света - РИА Новости, 22.08.2024
Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света
Часть подконтрольного ВСУ города Херсона осталась без света после повреждений на энергетическом объекте, сообщил в четверг назначенный украинскими властями... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:07
2024-08-22T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Часть подконтрольного ВСУ города Херсона осталась без света после повреждений на энергетическом объекте, сообщил в четверг назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.Ранее в четверг Прокудин сообщал о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. "Херсон частично остался без света.... Энергетики проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - написал чиновник.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
Часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света

Глава ОВА Прокудин: часть Херсона обесточена после повреждений на энергообъекте

© Фото : ГСЧС УкраиныМесто прилета по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. 22 августа 2024
Место прилета по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Место прилета по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. 22 августа 2024
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Часть подконтрольного ВСУ города Херсона осталась без света после повреждений на энергетическом объекте, сообщил в четверг назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг Прокудин сообщал о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
«
"Херсон частично остался без света.... Энергетики проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - написал чиновник.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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