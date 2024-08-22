https://ria.ru/20240822/kharris-1967877451.html
Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис
Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис - РИА Новости, 22.08.2024
Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп вновь заявил, что вице-президент Камала Харрис пыталась предотвратить начало РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:49
2024-08-22T18:49
2024-08-22T18:50
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп вновь заявил, что вице-президент Камала Харрис пыталась предотвратить начало СВО на Украине и с этой целью якобы встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что не может вспомнить ни одного контакта Путина и Харрис. С начала августа Трамп уже дважды - на митинге в Пенсильвании и в интервью Fox News - заявлял, что Харрис якобы "отправляли повидаться с Путиным", чтобы предотвратить СВО. Трамп уверял, что ситуация развивалась бы иначе, если бы он в тот момент оставался у власти в США. Ранее он также неоднократно уверял, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа. "Помните, когда Байден отправил Камалу в Европу, она встретилась с Путиным", - сказал Трамп, выступая в среду перед толпой избирателей в Северной Каролине. По его словам, подобная встреча якобы имела место за три дня до начала СВО. "Она проделала хорошую работу? Она встретилась с Путиным, чтобы сказать ему: "не делай этого", и через три дня он атаковал", - добавил экс-президент и кандидат от Республиканской партии. Камала Харрис в феврале 2022 года представляла США на Мюнхенской конференции по безопасности, она выступила на ней 19 февраля. Российская сторона не принимала участие в мероприятии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". В июле 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ главы США Джо Байдена от участия в выборах в пользу Харрис, отмечал, что не может вспомнить ни одного контакта российского лидера с ней. Песков напомнил, что Харрис не присутствовала даже на переговорах Путина и Байдена в Женеве в 2021 году.
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В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис
Трамп утверждает, что Харрис встречалась с Путиным, пытаясь предотвратить СВО
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп вновь заявил, что вице-президент Камала Харрис пыталась предотвратить начало СВО на Украине и с этой целью якобы встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что не может вспомнить ни одного контакта Путина и Харрис.
С начала августа Трамп уже дважды - на митинге в Пенсильвании и в интервью Fox News - заявлял, что Харрис якобы "отправляли повидаться с Путиным", чтобы предотвратить СВО. Трамп уверял, что ситуация развивалась бы иначе, если бы он в тот момент оставался у власти в США. Ранее он также неоднократно уверял, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа.
"Помните, когда Байден отправил Камалу в Европу, она встретилась с Путиным", - сказал Трамп, выступая в среду перед толпой избирателей в Северной Каролине.
По его словам, подобная встреча якобы имела место за три дня до начала СВО.
"Она проделала хорошую работу? Она встретилась с Путиным, чтобы сказать ему: "не делай этого", и через три дня он атаковал", - добавил экс-президент и кандидат от Республиканской партии.
Камала Харрис в феврале 2022 года представляла США на Мюнхенской конференции по безопасности, она выступила на ней 19 февраля. Российская сторона не принимала участие в мероприятии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
В июле 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ главы США Джо Байдена от участия в выборах в пользу Харрис, отмечал, что не может вспомнить ни одного контакта российского лидера с ней. Песков напомнил, что Харрис не присутствовала даже на переговорах Путина и Байдена в Женеве в 2021 году.