https://ria.ru/20240822/kazakhstan-1967850916.html

Эксперт прокомментировал вызов посла Белоруссии в МИД Казахстана

Эксперт прокомментировал вызов посла Белоруссии в МИД Казахстана - РИА Новости, 22.08.2024

Эксперт прокомментировал вызов посла Белоруссии в МИД Казахстана

Астана стремится разрешить разногласия с Минском через диалог, заявил в четверг РИА Новости казахстанский специалист в области международных отношений Ануар... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:14

2024-08-22T17:14

2024-08-22T17:14

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АСТАНА, 22 авг - РИА Новости. Астана стремится разрешить разногласия с Минском через диалог, заявил в четверг РИА Новости казахстанский специалист в области международных отношений Ануар Бахитханов, комментируя вызов посла Белоруссии в министерство иностранных дел Казахстана. Посла Белоруссии Павла Утюпина накануне пригласили в МИД Казахстана и призвали объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства "от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать". В частности, говоря о событиях января 2022 года в Казахстане, когда в страну были введены миротворцы ОДКБ, Лукашенко отметил, что Астана тогда попросила о помощи не Китай, Индию или Пакистан, а Россию и Белоруссию. "Этот шаг (вызов посла Белоруссии – ред.) свидетельствует о том, что Астана стремится к мирному урегулированию любых возникающих разногласий через диалог и дипломатические каналы", - сказал эксперт. Он добавил, что упоминание главой Белоруссии событий 2022 года и помощь миротворцев ОДКБ, безусловно, ссылает весь разговор о важности самой организации как военного союза, однако в нём прослеживается упрек в сторону Казахстана, что вызывает у казахстанских дипломатов неоднозначную реакцию. "На мой взгляд, говоря о позиции Казахстана, можно также добавить к словам президента Белоруссии очень много позитивных моментов, которые как и сам народ, так и официальная власть сделала для урегулирования конфликта исключительно мирным путём", - отметил Бахитханов. Он считает, что этот инцидент между Казахстаном и Белоруссией следует рассматривать в контексте текущих международных отношений и позиций обеих стран на мировой арене. "Важно понимать, что дипломатические разногласия могут возникать даже между союзниками, особенно в условиях сложной геополитической ситуации, как та, которая сейчас наблюдается в регионе", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20240822/kazakhstan-1967711656.html

https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967195138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, казахстан, астана, александр лукашенко, одкб