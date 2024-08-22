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Эксперт прокомментировал вызов посла Белоруссии в МИД Казахстана - РИА Новости, 22.08.2024
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17:14 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kazakhstan-1967850916.html
Эксперт прокомментировал вызов посла Белоруссии в МИД Казахстана
Эксперт прокомментировал вызов посла Белоруссии в МИД Казахстана - РИА Новости, 22.08.2024
Эксперт прокомментировал вызов посла Белоруссии в МИД Казахстана
Астана стремится разрешить разногласия с Минском через диалог, заявил в четверг РИА Новости казахстанский специалист в области международных отношений Ануар... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:14
2024-08-22T17:14
в мире
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АСТАНА, 22 авг - РИА Новости. Астана стремится разрешить разногласия с Минском через диалог, заявил в четверг РИА Новости казахстанский специалист в области международных отношений Ануар Бахитханов, комментируя вызов посла Белоруссии в министерство иностранных дел Казахстана. Посла Белоруссии Павла Утюпина накануне пригласили в МИД Казахстана и призвали объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства "от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать". В частности, говоря о событиях января 2022 года в Казахстане, когда в страну были введены миротворцы ОДКБ, Лукашенко отметил, что Астана тогда попросила о помощи не Китай, Индию или Пакистан, а Россию и Белоруссию. "Этот шаг (вызов посла Белоруссии – ред.) свидетельствует о том, что Астана стремится к мирному урегулированию любых возникающих разногласий через диалог и дипломатические каналы", - сказал эксперт. Он добавил, что упоминание главой Белоруссии событий 2022 года и помощь миротворцев ОДКБ, безусловно, ссылает весь разговор о важности самой организации как военного союза, однако в нём прослеживается упрек в сторону Казахстана, что вызывает у казахстанских дипломатов неоднозначную реакцию. "На мой взгляд, говоря о позиции Казахстана, можно также добавить к словам президента Белоруссии очень много позитивных моментов, которые как и сам народ, так и официальная власть сделала для урегулирования конфликта исключительно мирным путём", - отметил Бахитханов. Он считает, что этот инцидент между Казахстаном и Белоруссией следует рассматривать в контексте текущих международных отношений и позиций обеих стран на мировой арене. "Важно понимать, что дипломатические разногласия могут возникать даже между союзниками, особенно в условиях сложной геополитической ситуации, как та, которая сейчас наблюдается в регионе", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20240822/kazakhstan-1967711656.html
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в мире, белоруссия, казахстан, астана, александр лукашенко, одкб
В мире, Белоруссия, Казахстан, Астана, Александр Лукашенко, ОДКБ
Эксперт прокомментировал вызов посла Белоруссии в МИД Казахстана

Эксперт Бахитханов: Астана стремится решить разногласия с Минском через диалог

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 22 авг - РИА Новости. Астана стремится разрешить разногласия с Минском через диалог, заявил в четверг РИА Новости казахстанский специалист в области международных отношений Ануар Бахитханов, комментируя вызов посла Белоруссии в министерство иностранных дел Казахстана.
Посла Белоруссии Павла Утюпина накануне пригласили в МИД Казахстана и призвали объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства "от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать". В частности, говоря о событиях января 2022 года в Казахстане, когда в страну были введены миротворцы ОДКБ, Лукашенко отметил, что Астана тогда попросила о помощи не Китай, Индию или Пакистан, а Россию и Белоруссию.
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"Этот шаг (вызов посла Белоруссии – ред.) свидетельствует о том, что Астана стремится к мирному урегулированию любых возникающих разногласий через диалог и дипломатические каналы", - сказал эксперт.
Он добавил, что упоминание главой Белоруссии событий 2022 года и помощь миротворцев ОДКБ, безусловно, ссылает весь разговор о важности самой организации как военного союза, однако в нём прослеживается упрек в сторону Казахстана, что вызывает у казахстанских дипломатов неоднозначную реакцию.
"На мой взгляд, говоря о позиции Казахстана, можно также добавить к словам президента Белоруссии очень много позитивных моментов, которые как и сам народ, так и официальная власть сделала для урегулирования конфликта исключительно мирным путём", - отметил Бахитханов.
Он считает, что этот инцидент между Казахстаном и Белоруссией следует рассматривать в контексте текущих международных отношений и позиций обеих стран на мировой арене. "Важно понимать, что дипломатические разногласия могут возникать даже между союзниками, особенно в условиях сложной геополитической ситуации, как та, которая сейчас наблюдается в регионе", - сказал эксперт.
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