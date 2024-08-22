https://ria.ru/20240822/kartofel-1967688288.html
Названы страны с самыми доступными ценами на картошку
Названы страны с самыми доступными ценами на картошку - РИА Новости, 22.08.2024
Названы страны с самыми доступными ценами на картошку
Дешевле всего купить картофель можно в Пакистане: там её килограмм обойдется всего в 32 рубля в перерасчете на российскую валюту - а РФ по доступности цен... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:06
2024-08-22T04:06
2024-08-22T04:06
пакистан
россия
бангладеш
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дешевле всего купить картофель можно в Пакистане: там её килограмм обойдется всего в 32 рубля в перерасчете на российскую валюту - а РФ по доступности цен оказалась на 23-м месте в мире, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств. Почти в трети стран земного шара килограмм картошки обойдется дешевле 100 рублей. Помимо Пакистана, в перечень государств с самыми доступными ценами вошли Бангладеш (33 рубля), Афганистан и Индия (по 34 рубля). Белоруссия и Украина попали в первую десятку стран - там кило клубней можно купить в среднем за 42 рубля. Россия в рейтинге доступности цен на картошку оказалась в первой тридцатке - килограмм обойдется в среднем в 55,28 рубля. Наши ближайшие "соседи" - это Турция и Монголия (по 54 рубля), Азербайджан и Тунис (по 56 рублей). Самым дорогим картофель ожидаемо оказался на территории островных микрогосударств, где его выращивание по природным условиям затруднено, а доставка дорога. Это Палау (418 рублей), Вануату (466 рублей), Антигуа и Барбуда (621 рубль). При этом в десятку стран с самым дорогим картофелем попали и несколько государств с развитыми экономиками, например, Южная Корея (361 рубль) и Монако (360 рублей). США замыкают двадцатку стран с самыми недоступными ценами (271 рубль).
https://ria.ru/20240614/rosselkhoznadzor-1952833650.html
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пакистан, россия, бангладеш, в мире
Пакистан, Россия, Бангладеш, В мире
Названы страны с самыми доступными ценами на картошку
Россия оказалась на 23-м месте в мире по доступности картофеля
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дешевле всего купить картофель можно в Пакистане: там её килограмм обойдется всего в 32 рубля в перерасчете на российскую валюту - а РФ по доступности цен оказалась на 23-м месте в мире, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств.
Почти в трети стран земного шара килограмм картошки обойдется дешевле 100 рублей. Помимо Пакистана, в перечень государств с самыми доступными ценами вошли Бангладеш (33 рубля), Афганистан и Индия (по 34 рубля). Белоруссия и Украина попали в первую десятку стран - там кило клубней можно купить в среднем за 42 рубля.
Россия в рейтинге доступности цен на картошку оказалась в первой тридцатке - килограмм обойдется в среднем в 55,28 рубля. Наши ближайшие "соседи" - это Турция и Монголия (по 54 рубля), Азербайджан и Тунис (по 56 рублей).
Самым дорогим картофель ожидаемо оказался на территории островных микрогосударств, где его выращивание по природным условиям затруднено, а доставка дорога. Это Палау (418 рублей), Вануату (466 рублей), Антигуа и Барбуда (621 рубль).
При этом в десятку стран с самым дорогим картофелем попали и несколько государств с развитыми экономиками, например, Южная Корея (361 рубль) и Монако (360 рублей). США замыкают двадцатку стран с самыми недоступными ценами (271 рубль).