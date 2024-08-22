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Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro - РИА Новости, 22.08.2024
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16:23 22.08.2024 (обновлено: 17:11 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/izyatie-1967837061.html
Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro
Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro - РИА Новости, 22.08.2024
Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro
Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:23
2024-08-22T17:11
ржд
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хельсинки
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в РЖД."Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов, которые обязали финских железнодорожников продолжать исполнять заключенные договоры. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка. В настоящее время ее размер уже составил 552 миллиона рублей", — сказали в компании.Поезда Allegro (Sm6) курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Составы находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd — совместного предприятия, созданного РЖД и VR Group в 2006 году.Финская компания в марте 2022-го сообщила о прекращении перевозок на этом маршруте из-за введения санкции против российского партнера после начала специальной военной операции на Украине. В декабре 2023 года она заявила о выкупе поездов у совместного предприятия. Сегодня стало известно, что составы будут использовать внутри Финляндии с конца 2025-го.В РЖД подчеркивали, что не согласовывали передачу Allegro партнеру по СП. В компании настаивают, что это было незаконное, необоснованное и одностороннее решение VR Group. Таким образом финская сторона парализовала работу успешного предприятия, которое приносило прибыль.Поезда были изготовлены специально для перевозок пассажиров между Петербургом и Хельсинки и должны эксплуатироваться именно на этом маршруте до 2041 года, настаивают в РЖД.Российская компания с 2022-го инициировала несколько судебных разбирательств с VR Group в российских судах.
https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html
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ржд, санкт-петербург, хельсинки, украина
РЖД, Санкт-Петербург, Хельсинки, Украина
Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro

РЖД: поезда Allegro были изъяты Финляндией незаконно, неустойка 552 млн рублей

© РИА Новости / Игорь Самойлов | Перейти в медиабанкCкоростной поезд "Аллегро" в Санкт-Петербурге
Cкоростной поезд Аллегро в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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Cкоростной поезд "Аллегро" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов, которые обязали финских железнодорожников продолжать исполнять заключенные договоры. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка. В настоящее время ее размер уже составил 552 миллиона рублей", — сказали в компании.
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Поезда Allegro (Sm6) курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Составы находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd — совместного предприятия, созданного РЖД и VR Group в 2006 году.
Финская компания в марте 2022-го сообщила о прекращении перевозок на этом маршруте из-за введения санкции против российского партнера после начала специальной военной операции на Украине. В декабре 2023 года она заявила о выкупе поездов у совместного предприятия. Сегодня стало известно, что составы будут использовать внутри Финляндии с конца 2025-го.
В РЖД подчеркивали, что не согласовывали передачу Allegro партнеру по СП. В компании настаивают, что это было незаконное, необоснованное и одностороннее решение VR Group. Таким образом финская сторона парализовала работу успешного предприятия, которое приносило прибыль.
Поезда были изготовлены специально для перевозок пассажиров между Петербургом и Хельсинки и должны эксплуатироваться именно на этом маршруте до 2041 года, настаивают в РЖД.
Российская компания с 2022-го инициировала несколько судебных разбирательств с VR Group в российских судах.
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