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СМИ: Израиль отказался освободить около ста заключенных ХАМАС - РИА Новости, 22.08.2024
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20:16 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/izrail-1967891471.html
СМИ: Израиль отказался освободить около ста заключенных ХАМАС
СМИ: Израиль отказался освободить около ста заключенных ХАМАС - РИА Новости, 22.08.2024
СМИ: Израиль отказался освободить около ста заключенных ХАМАС
Израиль, предположительно, наложил запрет на освобождение около 100 палестинских заключенных в рамках переговоров с палестинским движением ХАМАС о прекращении... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:16
2024-08-22T20:16
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
биньямин нетаньяху
израиль
сша
египет
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Израиль, предположительно, наложил запрет на освобождение около 100 палестинских заключенных в рамках переговоров с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также настаивает на том, чтобы освобожденные в будущем заключенные были немедленно депортированы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Официальные лица ХАМАС заявили, что Израиль... наложил вето на освобождение около 100 палестинских заключенных, имена которых предложило ХАМАС ", - говорится в сообщении агентства. Анонимные западный дипломат и два официальных лица ХАМАС уточняют, что в настоящее время главным препятствием на пути к соглашению является позиция Израиля, в соответствии с которой освобождаемые им палестинские заключенные должны будут немедленно покинуть пределы Израиля, Западного берега и Газы. Как сообщает агентство, вопрос палестинских заключенных ранее не стоял при переговорах так остро. Как отметил один из собеседников агентства, ХАМАС отказалось принимать предложенные США и Израилем условия сделки в том числе из-за подобной позиции израильской стороны. Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. В ХАМАС заявили, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает изменившиеся условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов. На прошлой неделе в катарской столице Дохе проходили двухдневные переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта говорилось, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в Дохе 15-16 августа, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении было отмечено, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html
https://ria.ru/20240818/izrail-1966913468.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, израиль, сша, египет, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Израиль, США, Египет, В мире
СМИ: Израиль отказался освободить около ста заключенных ХАМАС

Reuters: Израиль отказался освободить около ста заключенных ХАМАС

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Израиль, предположительно, наложил запрет на освобождение около 100 палестинских заключенных в рамках переговоров с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также настаивает на том, чтобы освобожденные в будущем заключенные были немедленно депортированы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Официальные лица ХАМАС заявили, что Израиль... наложил вето на освобождение около 100 палестинских заключенных, имена которых предложило ХАМАС ", - говорится в сообщении агентства.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Анонимные западный дипломат и два официальных лица ХАМАС уточняют, что в настоящее время главным препятствием на пути к соглашению является позиция Израиля, в соответствии с которой освобождаемые им палестинские заключенные должны будут немедленно покинуть пределы Израиля, Западного берега и Газы. Как сообщает агентство, вопрос палестинских заключенных ранее не стоял при переговорах так остро.
Как отметил один из собеседников агентства, ХАМАС отказалось принимать предложенные США и Израилем условия сделки в том числе из-за подобной позиции израильской стороны.
Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. В ХАМАС заявили, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает изменившиеся условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам
19 августа, 20:56
На прошлой неделе в катарской столице Дохе проходили двухдневные переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта говорилось, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в Дохе 15-16 августа, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении было отмечено, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Нетаньяху рассказал, как можно вернуть заложников ХАМАС
18 августа, 17:22
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСБиньямин НетаньяхуИзраильСШАЕгипетВ мире
 
 
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