https://ria.ru/20240822/izrail-1967876623.html

СМИ: попытка США использовать поставки для давления на Израиль не сработала

СМИ: попытка США использовать поставки для давления на Израиль не сработала - РИА Новости, 22.08.2024

СМИ: попытка США использовать поставки для давления на Израиль не сработала

Попытка президента США Джо Байдена использовать поставки вооружений в качестве рычага давления на Израиль по вопросу переговоров с палестинским движением ХАМАС... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:47

2024-08-22T18:47

2024-08-22T18:47

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сша

вашингтон (штат)

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биньямин нетаньяху

даниэль леви

хамас

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Попытка президента США Джо Байдена использовать поставки вооружений в качестве рычага давления на Израиль по вопросу переговоров с палестинским движением ХАМАС не сработала, пишет издание Wall Street Journal. На прошлой неделе государственный департамент США одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму свыше 1,5 миллиарда долларов. "Администрация Байдена, возможно, намеревалась побудить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху принять соглашение о прекращении огня... Но этот подход может в конечном итоге иметь обратный эффект... потому что, когда Вашингтон предоставляет оружие, Нетаньяху чувствует, что он победил, и "может управлять Америкой, как он всегда это делает", - приводит издание слова Даниэля Леви, бывшего чиновника израильского правительства. Издание напоминает, что на протяжении десятилетий оружие было ключевым компонентом отношений США и Израиля. По данным WSJ, Израиль получает более трех миллиардов долларов военной помощи ежегодно, большинство закупок им оружия осуществляется за счет финансирования со стороны правительства США. "Война - худшее время для попытки создания рычага... Страны не будут ограничивать свою войну, потому что США пытаются вести войну из Вашингтона. Это худший вид микроменеджмента", - добавил изданию республиканский конгрессмен, знакомый с поставками. В то же время издание отмечает двойственность подхода американской администрации к вооружению Израиля. По словам официальных лиц США, гибель мирных палестинцев "разочаровала" администрацию Байдена, но не привела к кардинальным изменениям в политике продажи оружия. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240818/izrail-1966913468.html

https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html

израиль

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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), джо байден, биньямин нетаньяху, даниэль леви, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году