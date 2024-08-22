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В Израиле арестовали школьника за попытку вербовки одноклассников в ИГ* - РИА Новости, 22.08.2024
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15:05 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/izrail-1967810863.html
В Израиле арестовали школьника за попытку вербовки одноклассников в ИГ*
В Израиле арестовали школьника за попытку вербовки одноклассников в ИГ* - РИА Новости, 22.08.2024
В Израиле арестовали школьника за попытку вербовки одноклассников в ИГ*
Полиция Израиля арестовала шестнадцатилетнего школьника из Иерусалима за попытку вербовки одноклассников в ИГ*, сообщила в четверг пресс-служба полиции. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:05
2024-08-22T15:05
израиль
иерусалим
россия
исламское государство*
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала шестнадцатилетнего школьника из Иерусалима за попытку вербовки одноклассников в ИГ*, сообщила в четверг пресс-служба полиции. "Центральное подразделение полиции по иерусалимскому округу предотвратило деятельность шестнадцатилетнего активиста ИГ*, который пытался завербовать своих одноклассников в террористическую организацию", - говорится в сообщении. В ходе расследования выяснилось, что подросток распространял идеологию "Исламского государства*" среди других учащихся своей школы, сам школьник называл себя членом движения. "В его мобильном телефоне были обнаружены материалы насильственного и террористического характера, видео и информация об изготовлении взрывных устройств, а также религиозные законы ислама о террористах смертниках, убийствах невинных людей и многом другом", - добавили в полиции.* Террористическая организация, запрещенная в России
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израиль, иерусалим, россия, исламское государство*
Израиль, Иерусалим, Россия, Исламское государство*
В Израиле арестовали школьника за попытку вербовки одноклассников в ИГ*

В Израиле арестовали подростка за попытку вербовки одноклассников в ИГ

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала шестнадцатилетнего школьника из Иерусалима за попытку вербовки одноклассников в ИГ*, сообщила в четверг пресс-служба полиции.
«
"Центральное подразделение полиции по иерусалимскому округу предотвратило деятельность шестнадцатилетнего активиста ИГ*, который пытался завербовать своих одноклассников в террористическую организацию", - говорится в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что подросток распространял идеологию "Исламского государства*" среди других учащихся своей школы, сам школьник называл себя членом движения.
"В его мобильном телефоне были обнаружены материалы насильственного и террористического характера, видео и информация об изготовлении взрывных устройств, а также религиозные законы ислама о террористах смертниках, убийствах невинных людей и многом другом", - добавили в полиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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ИзраильИерусалимРоссияИсламское государство*
 
 
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