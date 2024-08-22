https://ria.ru/20240822/izrail-1967810863.html

В Израиле арестовали школьника за попытку вербовки одноклассников в ИГ*

В Израиле арестовали школьника за попытку вербовки одноклассников в ИГ* - РИА Новости, 22.08.2024

В Израиле арестовали школьника за попытку вербовки одноклассников в ИГ*

Полиция Израиля арестовала шестнадцатилетнего школьника из Иерусалима за попытку вербовки одноклассников в ИГ*, сообщила в четверг пресс-служба полиции. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:05

2024-08-22T15:05

2024-08-22T15:05

израиль

иерусалим

россия

исламское государство*

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала шестнадцатилетнего школьника из Иерусалима за попытку вербовки одноклассников в ИГ*, сообщила в четверг пресс-служба полиции. "Центральное подразделение полиции по иерусалимскому округу предотвратило деятельность шестнадцатилетнего активиста ИГ*, который пытался завербовать своих одноклассников в террористическую организацию", - говорится в сообщении. В ходе расследования выяснилось, что подросток распространял идеологию "Исламского государства*" среди других учащихся своей школы, сам школьник называл себя членом движения. "В его мобильном телефоне были обнаружены материалы насильственного и террористического характера, видео и информация об изготовлении взрывных устройств, а также религиозные законы ислама о террористах смертниках, убийствах невинных людей и многом другом", - добавили в полиции.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240411/rey-1939468349.html

израиль

иерусалим

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израиль, иерусалим, россия, исламское государство*