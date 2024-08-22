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Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ночью удар бомбами ФАБ-500 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:04
2024-08-22T05:04
2024-08-22T05:11
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ночью удар бомбами ФАБ-500 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Самолет нанес удар по разведанным укрепленным целям противника. В качестве средства поражения использовались модернизированные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — уточнили в министерстве. Российское ведомство также показало видеоролик нанесения ударов. В описании к видео указывается, что удар был нанесен бомбами ФАБ-500.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967668934.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Минобороны: Су-34 ночью сбросил на позиции ВСУ в Курской области бомбы ФАБ-500