https://ria.ru/20240822/intervidenie-1967730455.html

Россия и Китай договорились поддерживать "Интервидение"

Россия и Китай договорились поддерживать "Интервидение" - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай договорились поддерживать "Интервидение"

Москва и Пекин договорились поддерживать проведение музыкального конкурса "Интервидение", стороны выступают против политизации сферы культуры, говорится в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:01

2024-08-22T11:01

2024-08-22T11:01

культура

москва

россия

китай

михаил мишустин

ли цян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867953079_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_399c0a139d9c14ee12a6ce6a2e9a56c0.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин договорились поддерживать проведение музыкального конкурса "Интервидение", стороны выступают против политизации сферы культуры, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве. По итогам переговоров в Москве отмечена "значительная активизация российско-китайских гуманитарных обменов по всем направлениям". Россия и Китай выразили готовность содействовать дальнейшему расширению их масштабов. "Для этого они договорились… наращивать количество и масштаб культурных акций, поддерживать организацию международного музыкального конкурса "Интервидение", продвигать дальнейшее углубление региональных профильных связей. Стороны выступают против политизации сферы культуры, подходов, основанных на расизме, ксенофобии, культурном доминировании, а также любых других теориях и практиках, провозглашающих превосходство или исключительность отдельных народов", - сообщается в коммюнике. В рамках расширения гуманитарного сотрудничества стороны также договорились наращивать объемы студенческих обменов и сотрудничества вузов двух стран, углублять кооперацию в области фундаментальных и прикладных исследований, осуществлять обмен кадрами, разрабатывать и реализовывать совместные научно- исследовательские программы, в том числе на установках класса "мегасайенс". А также поддерживать высокую динамику сотрудничества в области здравоохранения, поощрять совместную работу национальных специалистов в таких сферах, как инфекционные заболевания, онкология, ядерная медицина и другие. Кроме того, стороны намерены способствовать обмену опытом и укреплению взаимодействия по надзору за обращением лекарственных средств и медицинских изделий. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина. -

https://ria.ru/20240103/kultura-1919615133.html

https://ria.ru/20240516/putin-1946335609.html

москва

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, китай, михаил мишустин, ли цян