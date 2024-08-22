https://ria.ru/20240822/intervidenie-1967730455.html
Россия и Китай договорились поддерживать "Интервидение"
Россия и Китай договорились поддерживать "Интервидение" - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай договорились поддерживать "Интервидение"
Москва и Пекин договорились поддерживать проведение музыкального конкурса "Интервидение", стороны выступают против политизации сферы культуры, говорится в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:01
2024-08-22T11:01
2024-08-22T11:01
культура
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россия
китай
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин договорились поддерживать проведение музыкального конкурса "Интервидение", стороны выступают против политизации сферы культуры, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве. По итогам переговоров в Москве отмечена "значительная активизация российско-китайских гуманитарных обменов по всем направлениям". Россия и Китай выразили готовность содействовать дальнейшему расширению их масштабов. "Для этого они договорились… наращивать количество и масштаб культурных акций, поддерживать организацию международного музыкального конкурса "Интервидение", продвигать дальнейшее углубление региональных профильных связей. Стороны выступают против политизации сферы культуры, подходов, основанных на расизме, ксенофобии, культурном доминировании, а также любых других теориях и практиках, провозглашающих превосходство или исключительность отдельных народов", - сообщается в коммюнике. В рамках расширения гуманитарного сотрудничества стороны также договорились наращивать объемы студенческих обменов и сотрудничества вузов двух стран, углублять кооперацию в области фундаментальных и прикладных исследований, осуществлять обмен кадрами, разрабатывать и реализовывать совместные научно- исследовательские программы, в том числе на установках класса "мегасайенс". А также поддерживать высокую динамику сотрудничества в области здравоохранения, поощрять совместную работу национальных специалистов в таких сферах, как инфекционные заболевания, онкология, ядерная медицина и другие. Кроме того, стороны намерены способствовать обмену опытом и укреплению взаимодействия по надзору за обращением лекарственных средств и медицинских изделий. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина. -
https://ria.ru/20240103/kultura-1919615133.html
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москва, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Культура, Москва, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай договорились поддерживать "Интервидение"
Москва и Пекин договорились поддерживать проведение конкурса "Интервидение"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин договорились поддерживать проведение музыкального конкурса "Интервидение", стороны выступают против политизации сферы культуры, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве.
По итогам переговоров в Москве отмечена "значительная активизация российско-китайских гуманитарных обменов по всем направлениям". Россия и Китай выразили готовность содействовать дальнейшему расширению их масштабов.
"Для этого они договорились… наращивать количество и масштаб культурных акций, поддерживать организацию международного музыкального конкурса "Интервидение", продвигать дальнейшее углубление региональных профильных связей. Стороны выступают против политизации сферы культуры, подходов, основанных на расизме, ксенофобии, культурном доминировании, а также любых других теориях и практиках, провозглашающих превосходство или исключительность отдельных народов", - сообщается в коммюнике.
В рамках расширения гуманитарного сотрудничества стороны также договорились наращивать объемы студенческих обменов и сотрудничества вузов двух стран, углублять кооперацию в области фундаментальных и прикладных исследований, осуществлять обмен кадрами, разрабатывать и реализовывать совместные научно- исследовательские программы, в том числе на установках класса "мегасайенс". А также поддерживать высокую динамику сотрудничества в области здравоохранения, поощрять совместную работу национальных специалистов в таких сферах, как инфекционные заболевания, онкология, ядерная медицина и другие.
Кроме того, стороны намерены способствовать обмену опытом и укреплению взаимодействия по надзору за обращением лекарственных средств и медицинских изделий.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина. -