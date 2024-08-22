https://ria.ru/20240822/indonezija-1967778574.html

В Индонезии проходят массовые протесты

В Индонезии проходят массовые протесты - РИА Новости, 22.08.2024

В Индонезии проходят массовые протесты

В Индонезии проходят массовые протесты после правок, которые внес парламент страны в закон о региональных выборах, демонстранты по всей стране выходят на улицы, РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:34

2024-08-22T13:34

2024-08-22T14:59

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ДЖАКАРТА, 22 авг - РИА Новости. В Индонезии проходят массовые протесты после правок, которые внес парламент страны в закон о региональных выборах, демонстранты по всей стране выходят на улицы, призывая к пересмотру решения, в Джакарте было сломано ограждение к зданию парламента, передает корреспондент РИА Новости. "Это происходит по всей Индонезии, не только в Джакарте. В Макасаре, Семаранге, Сураябе студенты колледжей штурмовали региональные здания парламента. Люди в ярости. Если это продолжится, я думаю, президент может уйти в отставку в течение этого месяца", - сообщил РИА Новости источник в правительстве Индонезии, пожелавший сохранить анонимность. Накануне парламент страны принял два важных решения относительно процесса выдвижения кандидатов на региональные выборы, которые вызвали общественный резонанс. Во-первых, избирательный порог был снижен до 6,5–10% действительных голосов в парламенте, что позволит отдельным партиям выдвигать кандидатов без создания коалиции. Кроме того, парламент проигнорировал постановление конституционного суда о минимальном возрасте для кандидатов на региональных выборах, и установил минимальный возраст в 30 лет на момент инаугурации. Эта корректировка может позволить председателю Индонезийской партии солидарности (PSI) Кэсангу Пангарепу, сыну президента Джоко Видодо, участвовать в региональных выборах 2024 года, несмотря на ранее существовавшие сомнения относительно его права на участие из-за возраста. В четверг парламент Индонезии отложил ратификацию изменений в избирательном законе, поскольку протестующие снесли ворота парламента в столице. Пока неизвестно, соберется ли парламент снова, чтобы принять закон до того, как в следующий вторник откроется регистрация на региональные выборы.

https://ria.ru/20240120/indoneziya-1922555083.html

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в мире, индонезия, джакарта, семаранг, джоко видодо