Эксперт оценил потенциал экспорта российского СПГ в Индию
Эксперт Колобанов: декарбонизация Индии позволит России нарастить поставки СПГ
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Усиление политики декарбонизации в Индии может увеличить потенциал и возможности экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в эту страну, таким мнением поделился с РИА Новости заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
"Индия в рамках декарбонизации планирует увеличить долю газа в энергобалансе и сейчас активно развивает свою приемную СПГ-инфраструктуру. В 2023-2024 годах введены в эксплуатацию ряд новых терминалов: число таких объектов достигает семи единиц и их общая годовая мощность теперь составляет 47,7 миллиона тонн. Все это в перспективе увеличивает потенциал и возможности экспорта российского СПГ в Индию, но пока новые долгосрочные контракты на такие поставки не объявлены", - заявил собеседник агентства.
На сегодняшний день импортный газ занимает около 47% в общем объеме потребления этого вида топлива в Индии, объясняет эксперт. Более дешевый газ местной добычи приоритетно идет на коммунальное потребление, а для газовых электростанций его не хватает, и Индия докупает СПГ в других странах.
Как заявлял вице-премьер РФ Александр Новак, Россия и Индия планируют расширять сотрудничество в газовой сфере, в частности, в области поставок СПГ. На данный момент РФ поставляет в эту страну около 3 миллионов тонн СПГ в год.
Компания "Новатэк" в феврале 2023 года подписала с индийской Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. меморандум о взаимопонимании в сфере поставок СПГ и низкоуглеродного аммиака. Документ - он носит необязывающий характер - предусматривает поставки в адрес Deepak Fertilisers СПГ на спотовой и долгосрочной основе, включая поставки с завода "Арктик СПГ 2".
Осенью прошлого года глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что надеется на сдвиги в переговорах с Индией в 2024 году. Наряду с Вьетнамом это приоритетный для компании рынок. По мнению Михельсона, по темпам роста спроса на СПГ Индия через год-два будет на первом месте. Но так как это сложный рынок, компания вынуждена изучать его глубже, объяснял он.