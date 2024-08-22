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Эксперт оценил потенциал экспорта российского СПГ в Индию - РИА Новости, 22.08.2024
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04:24 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/indiya-1967689378.html
Эксперт оценил потенциал экспорта российского СПГ в Индию
Эксперт оценил потенциал экспорта российского СПГ в Индию - РИА Новости, 22.08.2024
Эксперт оценил потенциал экспорта российского СПГ в Индию
Усиление политики декарбонизации в Индии может увеличить потенциал и возможности экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в эту страну, таким... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:24
2024-08-22T04:24
индия
россия
вьетнам
леонид михельсон
сергей колобанов
александр новак
новатэк
арктик спг - 2
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Усиление политики декарбонизации в Индии может увеличить потенциал и возможности экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в эту страну, таким мнением поделился с РИА Новости заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. "Индия в рамках декарбонизации планирует увеличить долю газа в энергобалансе и сейчас активно развивает свою приемную СПГ-инфраструктуру. В 2023-2024 годах введены в эксплуатацию ряд новых терминалов: число таких объектов достигает семи единиц и их общая годовая мощность теперь составляет 47,7 миллиона тонн. Все это в перспективе увеличивает потенциал и возможности экспорта российского СПГ в Индию, но пока новые долгосрочные контракты на такие поставки не объявлены", - заявил собеседник агентства. На сегодняшний день импортный газ занимает около 47% в общем объеме потребления этого вида топлива в Индии, объясняет эксперт. Более дешевый газ местной добычи приоритетно идет на коммунальное потребление, а для газовых электростанций его не хватает, и Индия докупает СПГ в других странах. Как заявлял вице-премьер РФ Александр Новак, Россия и Индия планируют расширять сотрудничество в газовой сфере, в частности, в области поставок СПГ. На данный момент РФ поставляет в эту страну около 3 миллионов тонн СПГ в год. Компания "Новатэк" в феврале 2023 года подписала с индийской Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. меморандум о взаимопонимании в сфере поставок СПГ и низкоуглеродного аммиака. Документ - он носит необязывающий характер - предусматривает поставки в адрес Deepak Fertilisers СПГ на спотовой и долгосрочной основе, включая поставки с завода "Арктик СПГ 2". Осенью прошлого года глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что надеется на сдвиги в переговорах с Индией в 2024 году. Наряду с Вьетнамом это приоритетный для компании рынок. По мнению Михельсона, по темпам роста спроса на СПГ Индия через год-два будет на первом месте. Но так как это сложный рынок, компания вынуждена изучать его глубже, объяснял он.
https://ria.ru/20240721/indiya-1960995370.html
https://ria.ru/20240718/spg-1960387292.html
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индия, россия, вьетнам, леонид михельсон, сергей колобанов, александр новак, новатэк, арктик спг - 2, в мире
Индия, Россия, Вьетнам, Леонид Михельсон, Сергей Колобанов, Александр Новак, Новатэк, Арктик СПГ - 2, В мире
Эксперт оценил потенциал экспорта российского СПГ в Индию

Эксперт Колобанов: декарбонизация Индии позволит России нарастить поставки СПГ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Усиление политики декарбонизации в Индии может увеличить потенциал и возможности экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в эту страну, таким мнением поделился с РИА Новости заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
"Индия в рамках декарбонизации планирует увеличить долю газа в энергобалансе и сейчас активно развивает свою приемную СПГ-инфраструктуру. В 2023-2024 годах введены в эксплуатацию ряд новых терминалов: число таких объектов достигает семи единиц и их общая годовая мощность теперь составляет 47,7 миллиона тонн. Все это в перспективе увеличивает потенциал и возможности экспорта российского СПГ в Индию, но пока новые долгосрочные контракты на такие поставки не объявлены", - заявил собеседник агентства.
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На сегодняшний день импортный газ занимает около 47% в общем объеме потребления этого вида топлива в Индии, объясняет эксперт. Более дешевый газ местной добычи приоритетно идет на коммунальное потребление, а для газовых электростанций его не хватает, и Индия докупает СПГ в других странах.
Как заявлял вице-премьер РФ Александр Новак, Россия и Индия планируют расширять сотрудничество в газовой сфере, в частности, в области поставок СПГ. На данный момент РФ поставляет в эту страну около 3 миллионов тонн СПГ в год.
Компания "Новатэк" в феврале 2023 года подписала с индийской Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. меморандум о взаимопонимании в сфере поставок СПГ и низкоуглеродного аммиака. Документ - он носит необязывающий характер - предусматривает поставки в адрес Deepak Fertilisers СПГ на спотовой и долгосрочной основе, включая поставки с завода "Арктик СПГ 2".
Осенью прошлого года глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что надеется на сдвиги в переговорах с Индией в 2024 году. Наряду с Вьетнамом это приоритетный для компании рынок. По мнению Михельсона, по темпам роста спроса на СПГ Индия через год-два будет на первом месте. Но так как это сложный рынок, компания вынуждена изучать его глубже, объяснял он.
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