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Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество в сфере ИИ - РИА Новости, 22.08.2024
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10:54 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ii-1967728169.html
Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество в сфере ИИ
Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество в сфере ИИ - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество в сфере ИИ
Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и поддержать создание рабочей группы по сотрудничеству в данной... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:54
2024-08-22T10:54
технологии
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и поддержать создание рабочей группы по сотрудничеству в данной сфере, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. Как сообщается в коммюнике, стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего сотрудничества. "Для этого они договорились активизировать практическое сотрудничество в сфере искусственного интеллекта на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, усилить координацию по вопросам, связанным с глобальным управлением. Поддержать создание рабочей группы по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в рамках подкомиссии по связи и информационным технологиям Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в целях запуска взаимодействия по обмену опытом и лучшими практиками в отношении регулирования этики и промышленного применения искусственного интеллекта", - говорится в документе. Также стороны договорились поддержать сотрудничество стран БРИКС по развитию потенциала в области искусственного интеллекта и приветствовать создание китайской стороной "Центра развития искусственного интеллекта Китай – БРИКС", продвигать взаимодействие по укреплению связей между отраслями и развитию потенциала.
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технологии, россия, китай, михаил мишустин, ли цян, брикс
Технологии, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, БРИКС
Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество в сфере ИИ

Россия и Китай создадут рабочую группу по сотрудничеству в сфере ИИ

© iStock.com / gorodenkoffИнженер во время работы на производстве
Инженер во время работы на производстве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Инженер во время работы на производстве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и поддержать создание рабочей группы по сотрудничеству в данной сфере, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна.
Как сообщается в коммюнике, стороны будут предпринимать усилия, направленные на дальнейшее эффективное продвижение двустороннего сотрудничества.
"Для этого они договорились активизировать практическое сотрудничество в сфере искусственного интеллекта на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, усилить координацию по вопросам, связанным с глобальным управлением. Поддержать создание рабочей группы по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в рамках подкомиссии по связи и информационным технологиям Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в целях запуска взаимодействия по обмену опытом и лучшими практиками в отношении регулирования этики и промышленного применения искусственного интеллекта", - говорится в документе.
Также стороны договорились поддержать сотрудничество стран БРИКС по развитию потенциала в области искусственного интеллекта и приветствовать создание китайской стороной "Центра развития искусственного интеллекта Китай – БРИКС", продвигать взаимодействие по укреплению связей между отраслями и развитию потенциала.
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