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В США заявили о заинтересованности Харрис в договоре с Россией

В США заявили о заинтересованности Харрис в договоре с Россией - РИА Новости, 22.08.2024

В США заявили о заинтересованности Харрис в договоре с Россией

Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства будет заинтересована в соглашении между Вашингтоном и Москвой по контролю над... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:37

2024-08-22T22:37

2024-08-22T22:37

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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства будет заинтересована в соглашении между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями, заявил председатель американской Ассоциации по контролю над вооружениям, бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Кантримэн. "Короткий ответ - да", - сообщил он журналистам на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс, комментируя заинтересованность Харрис в соглашении с Россией по контролю над вооружениями. По словам Кантримэна, нынешняя вице-президент США будет "куда более способной" в этом вопросе по сравнению с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. "Мы готовы к разговору с Россией о контроле над вооружениями без предварительных условий, независимо от того, что происходит на Украине… дверь (для переговоров - ред.) по-прежнему остается открытой", - добавил он. Ранее председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат взаимодействие друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта, в том числе, сохранят действие соглашений по контролю над вооружениями. Кардин также допустил, что российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружения (ДСНВ) может быть продлен, но не в ближайшее время. В июне специальный помощник американского президента, старший директор совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что США будут рады ответу России на переданное в 2023 году предложение о встрече для обсуждения ДСНВ. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил агентству, что Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору об СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту задачу, в то же время пока преждевременно говорить о том, что случится в этой сфере после истечения срока действия в феврале 2026 года. Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.

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