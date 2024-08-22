https://ria.ru/20240822/gosduma-1967768401.html

В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу административного наказания

В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу административного наказания - РИА Новости, 22.08.2024

В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу административного наказания

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести прогрессивную шкалу административного наказания, суд должен учитывать степень известности, публичности,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:56

2024-08-22T12:56

2024-08-22T12:56

султан хамзаев

госдума рф

политика

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести прогрессивную шкалу административного наказания, суд должен учитывать степень известности, публичности, популярности человека, его род деятельности и доход. "Прогрессивная шкала административного наказания – путь совершенствования КОАП РФ. В России должна действовать прогрессивная шкала наказания – административная ответственность", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что некорректно, когда "известный шоумен" платит такой же административный штраф, что и молодой человек - студент. "Суд должен учитывать степень известности, публичности, популярности человека, его род деятельности и доход. Существующие границы штрафов в кодексе об административных правонарушений не дают большой "разбег" для наказания. Нужна социальная справедливость", - объяснил Хамзаев. По его мнению, штраф или наказание должно быть ощутимым для виновника. "Если для одного это может быть 5 тысяч рублей, то для других – это 50 тысяч.. Нужна прогрессивная шкала", - заключил он.

https://ria.ru/20240412/gd-1939647410.html

https://ria.ru/20240822/otvetstvennost-1967687428.html

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султан хамзаев, госдума рф, политика