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В Госдума внесли проект о расширении программы "туристического кэшбека"
В Госдума внесли проект о расширении программы "туристического кэшбека" - РИА Новости, 22.08.2024
В Госдума внесли проект о расширении программы "туристического кэшбека"
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект об использовании... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:55
2024-08-22T12:55
2024-08-22T12:55
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект об использовании "туристического кэшбека" в сфере отдыха и оздоровления детей, возмещая часть затрат на приобретение путёвок в размере 20% стоимости таких услуг, документ доступен в думской электронной базе. "В качестве экономического и правового средства восстановления спроса и увеличения предложения по организации в нашей стране отдыха и оздоровления детей настоящим законопроектом предлагается использовать зарекомендовавший себя в последние годы так называемый "туристический кэшбэк", суть которого заключается в возврате покупателю части стоимости путёвки, ограниченной конкретной суммой", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту. В качестве конкретной меры, обеспечивающей повышение доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, проектом предлагается закрепить возмещение части затрат на приобретение путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления в размере 20% стоимости таких услуг, но не более 20 тысяч рублей. "Несмотря на социальную значимость вопроса отдыха и оздоровления детей, в России сохраняется негативная тенденция сокращения качества отдыха и оздоровления детей, количества организаций, предоставляющих такие услуги, а также финансовой доступности путёвок на отдых и оздоровление детей", - отмечается в записке. Такая программа кэшбэка, по мнению авторов проекта, позволила бы одновременно поддержать как покупателей путёвок на отдых и оздоровление детей, так и сами организации, предоставляющие такие услуги.
https://ria.ru/20240128/deti-1923941303.html
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россия, сергей миронов, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
В Госдума внесли проект о расширении программы "туристического кэшбека"
В ГД внесли проект о возврате 20% стоимости от приобретения путевок в лагеря
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект об использовании "туристического кэшбека" в сфере отдыха и оздоровления детей, возмещая часть затрат на приобретение путёвок в размере 20% стоимости таких услуг, документ доступен в думской электронной базе.
«
"В качестве экономического и правового средства восстановления спроса и увеличения предложения по организации в нашей стране отдыха и оздоровления детей настоящим законопроектом предлагается использовать зарекомендовавший себя в последние годы так называемый "туристический кэшбэк", суть которого заключается в возврате покупателю части стоимости путёвки, ограниченной конкретной суммой", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
В качестве конкретной меры, обеспечивающей повышение доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, проектом предлагается закрепить возмещение части затрат на приобретение путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления в размере 20% стоимости таких услуг, но не более 20 тысяч рублей.
"Несмотря на социальную значимость вопроса отдыха и оздоровления детей, в России
сохраняется негативная тенденция сокращения качества отдыха и оздоровления детей, количества организаций, предоставляющих такие услуги, а также финансовой доступности путёвок на отдых и оздоровление детей", - отмечается в записке.
Такая программа кэшбэка, по мнению авторов проекта, позволила бы одновременно поддержать как покупателей путёвок на отдых и оздоровление детей, так и сами организации, предоставляющие такие услуги.