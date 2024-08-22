https://ria.ru/20240822/gorlovka-1967679645.html

В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад

В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад - РИА Новости, 22.08.2024

В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад

Детский сад поврежден обстрелом украинских военных в Горловке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T00:57

2024-08-22T00:57

2024-08-22T02:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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сцкк

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горловка

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ГОРЛОВКА (ДНР), 22 авг — РИА Новости. Детский сад поврежден обстрелом украинских военных в Горловке, передает корреспондент РИА Новости. ВСУ выпустили два снаряда по центрально-городскому району Горловки. Один из них попал рядом ясли-садом №129, вследствие чего частично обрушилась стена и было нарушено остекление по всему крылу здания. Вахтер рассказала, что в момент взрыва она находилась в 10 метрах от него, и лишь по случайности ее не задело осколками. "Поливала цветы и тут взрыв. Оглянулась — все темное. Не знаю, так пронесло меня. Просто повезло. Я не знаю, это какое-то счастье, потому что буквально в 10 метрах от меня, а получилось, всё в стенку пошло", — поделилась вахтер детского сада Раиса. Второй снаряд угодил в балкон первого этажа многоквартирного дома. Взрывом была разбита квартира, а соседние балконы также вылетели на улицу. Местные жители рассказали, что остекление в доме нарушено до девятого этажа. "Выбило балкон этот, еще на третьем этаже вынесло, там стекла повылетали, а тут вообще до самого девятого этажа все повылетало", — сказал хозяин одной из поврежденных квартир Сергей. В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили РИА Новости, что судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибра 155 миллиметров. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию республики, выпустив 67 единиц различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель, еще двое от полученных травм погибли. Повреждения получили шесть жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, россия, горловка