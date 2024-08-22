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В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:57 22.08.2024 (обновлено: 02:36 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/gorlovka-1967679645.html
В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад
В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад - РИА Новости, 22.08.2024
В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад
Детский сад поврежден обстрелом украинских военных в Горловке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T00:57
2024-08-22T02:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
россия
горловка
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ГОРЛОВКА (ДНР), 22 авг — РИА Новости. Детский сад поврежден обстрелом украинских военных в Горловке, передает корреспондент РИА Новости. ВСУ выпустили два снаряда по центрально-городскому району Горловки. Один из них попал рядом ясли-садом №129, вследствие чего частично обрушилась стена и было нарушено остекление по всему крылу здания. Вахтер рассказала, что в момент взрыва она находилась в 10 метрах от него, и лишь по случайности ее не задело осколками. "Поливала цветы и тут взрыв. Оглянулась — все темное. Не знаю, так пронесло меня. Просто повезло. Я не знаю, это какое-то счастье, потому что буквально в 10 метрах от меня, а получилось, всё в стенку пошло", — поделилась вахтер детского сада Раиса. Второй снаряд угодил в балкон первого этажа многоквартирного дома. Взрывом была разбита квартира, а соседние балконы также вылетели на улицу. Местные жители рассказали, что остекление в доме нарушено до девятого этажа. "Выбило балкон этот, еще на третьем этаже вынесло, там стекла повылетали, а тут вообще до самого девятого этажа все повылетало", — сказал хозяин одной из поврежденных квартир Сергей. В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили РИА Новости, что судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибра 155 миллиметров. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию республики, выпустив 67 единиц различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель, еще двое от полученных травм погибли. Повреждения получили шесть жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, россия, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Россия, Горловка
В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад

В Горловке в результате обстрела ВСУ получил повреждения детский сад

© /РИА новостиПоврежденный обстрелом ВСУ детский сад
Поврежденный обстрелом ВСУ детский сад - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© /РИА новости
Поврежденный обстрелом ВСУ детский сад
Читать ria.ru в
ГОРЛОВКА (ДНР), 22 авг — РИА Новости. Детский сад поврежден обстрелом украинских военных в Горловке, передает корреспондент РИА Новости.
ВСУ выпустили два снаряда по центрально-городскому району Горловки. Один из них попал рядом ясли-садом №129, вследствие чего частично обрушилась стена и было нарушено остекление по всему крылу здания. Вахтер рассказала, что в момент взрыва она находилась в 10 метрах от него, и лишь по случайности ее не задело осколками.
"Поливала цветы и тут взрыв. Оглянулась — все темное. Не знаю, так пронесло меня. Просто повезло. Я не знаю, это какое-то счастье, потому что буквально в 10 метрах от меня, а получилось, всё в стенку пошло", — поделилась вахтер детского сада Раиса.
Второй снаряд угодил в балкон первого этажа многоквартирного дома. Взрывом была разбита квартира, а соседние балконы также вылетели на улицу. Местные жители рассказали, что остекление в доме нарушено до девятого этажа.
"Выбило балкон этот, еще на третьем этаже вынесло, там стекла повылетали, а тут вообще до самого девятого этажа все повылетало", — сказал хозяин одной из поврежденных квартир Сергей.
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили РИА Новости, что судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибра 155 миллиметров.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию республики, выпустив 67 единиц различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель, еще двое от полученных травм погибли. Повреждения получили шесть жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествияРоссияГорловка
 
 
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