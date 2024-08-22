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Сотрудники Google просят компанию отказаться от контрактов с военными - РИА Новости, 22.08.2024
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19:33 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/google--1967885722.html
Сотрудники Google просят компанию отказаться от контрактов с военными
Сотрудники Google просят компанию отказаться от контрактов с военными - РИА Новости, 22.08.2024
Сотрудники Google просят компанию отказаться от контрактов с военными
Около 200 сотрудников Google, занятых в разработке технологии искусственного интеллекта (ИИ) Google DeepMind, обратились к руководству компании с просьбой... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:33
2024-08-22T19:33
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Около 200 сотрудников Google, занятых в разработке технологии искусственного интеллекта (ИИ) Google DeepMind, обратились к руководству компании с просьбой отказаться от контрактов с военными структурами, сообщает в четверг издание Time со ссылкой на соответствующее письмо. Документ, который подписали почти 200 сотрудников Google DeepMind, был составлен в мае. Его авторы выражают несогласие с сотрудничеством компании Google с военными структурами. Сотрудники компании, занимающиеся программированием ИИ, выражают в нем обеспокоенность, что их разработки "продаются военным, которые ведут боевые действия, что противоречит, по мнению работников, собственным правилам Google, касающимся ИИ". "Любые связи с военными или производством оружия оказывает влияние на наши лидерские позиции в вопросах этического и ответственного развития ИИ и идет вразрез с нашей миссией и принципами разработки ИИ", - цитирует издание письмо сотрудников компании, которые просят ее руководство расследовать подозрения в том, что военные и производители оружия являются клиентами "облачных" сервисов Google и прекратить его в случае подтверждения этих данных. Знакомые с ситуацией сотрудники Google заявили изданию, что за прошедшие с момента отправки письма месяцы никакой реакции или действий со стороны руководства компании принято не было. Согласно Time, не упоминается, взаимодействие с какими именно военными структурами имеется в виду и о каких конкретно военных конфликтах идет речь, но издание указывает, что письмо "связано" апрельской публикацией о том, что Google заключила контракт с военными Израиля о предоставление "облачных" сервисов и услуг ИИ, а также и другими сообщениями о том, что "израильские военные используют ИИ для проведения массовой слежки и целеопределения для проведения бомбардировок в Газе и о том, что правительство обязует израильские оружейные компании покупать "облачные" сервисы у компаний Google и Amazon".
https://ria.ru/20240814/minjust-1966092951.html
https://ria.ru/20240812/rossiya-1965715892.html
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РИА Новости
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amazon, google, израиль, в мире
Amazon, Google, Израиль, В мире
Сотрудники Google просят компанию отказаться от контрактов с военными

Time: сотрудники Google просят компанию отказаться от контрактов с военными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Около 200 сотрудников Google, занятых в разработке технологии искусственного интеллекта (ИИ) Google DeepMind, обратились к руководству компании с просьбой отказаться от контрактов с военными структурами, сообщает в четверг издание Time со ссылкой на соответствующее письмо.
Документ, который подписали почти 200 сотрудников Google DeepMind, был составлен в мае. Его авторы выражают несогласие с сотрудничеством компании Google с военными структурами. Сотрудники компании, занимающиеся программированием ИИ, выражают в нем обеспокоенность, что их разработки "продаются военным, которые ведут боевые действия, что противоречит, по мнению работников, собственным правилам Google, касающимся ИИ".
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"Любые связи с военными или производством оружия оказывает влияние на наши лидерские позиции в вопросах этического и ответственного развития ИИ и идет вразрез с нашей миссией и принципами разработки ИИ", - цитирует издание письмо сотрудников компании, которые просят ее руководство расследовать подозрения в том, что военные и производители оружия являются клиентами "облачных" сервисов Google и прекратить его в случае подтверждения этих данных.
Знакомые с ситуацией сотрудники Google заявили изданию, что за прошедшие с момента отправки письма месяцы никакой реакции или действий со стороны руководства компании принято не было.
Согласно Time, не упоминается, взаимодействие с какими именно военными структурами имеется в виду и о каких конкретно военных конфликтах идет речь, но издание указывает, что письмо "связано" апрельской публикацией о том, что Google заключила контракт с военными Израиля о предоставление "облачных" сервисов и услуг ИИ, а также и другими сообщениями о том, что "израильские военные используют ИИ для проведения массовой слежки и целеопределения для проведения бомбардировок в Газе и о том, что правительство обязует израильские оружейные компании покупать "облачные" сервисы у компаний Google и Amazon".
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