https://ria.ru/20240822/gladkov--1967902650.html

Гладков рассказал о выплатах отселенным жителям Белгородской области

Гладков рассказал о выплатах отселенным жителям Белгородской области - РИА Новости, 22.08.2024

Гладков рассказал о выплатах отселенным жителям Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить 1,1 миллиарда рублей на... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:26

2024-08-22T21:26

2024-08-22T21:26

белгородская область

белгородская область

россия

грайворон

владимир путин

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить 1,1 миллиарда рублей на единовременную выплату по 15 тысяч рублей отселенным жителям региона и тем, чьи дома были разрушены. "Эту выплату в 15 тысяч рублей, ранее до введения ЧС в регионе она составляла 10 тысяч, получат все жители, которые ранее не получали эту единовременную помощь, те, кого мы переселяем из закрытых населенных пунктов или те, чьи дома и квартиры разрушены. Сегодня я попросил у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 1,1 миллиарда рублей как раз на эти выплаты", - сказал губернатор в ходе прямой линии в соцсетях. В Белгородской области действуют региональные и федеральные меры поддержки пострадавшему населению: единовременная выплата пострадавшим жителям - 15 тысяч рублей, выплата за частичную потерю имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, выплата за полную потерю имущества - 150 тысяч рублей. Также предусмотрена выплата за легкое ранение в 300 тысяч рублей, за среднее и тяжелое ранение - 600 тысяч рублей. Единовременное пособие в 3 миллиона рублей выплачивается членам семей погибших мирных жителей. Как отметил губернатор, в регионе продолжится восстановление и строительство поврежденного и разрушенного жилья, а также будут производиться выплаты за поврежденный транспорт. Также в целях обеспечения социальной защиты граждан РФ, проживающих в населенных пунктах Белгородской области, подвергшихся или подвергающихся обстрелам ВСУ, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания и временно не имеющих возможности проживания в принадлежащих им жилых помещениях, правительство Белгородской области обеспечивает частичную компенсацию по договору аренды найма жилого помещения на срок не более трех месяцев гражданам, зарегистрированным по месту жительства не позднее 15 августа 2024 года. Сумма компенсации составляет 20 тысяч рублей на семью и 40 тысяч рублей на многодетную семью. В ходе прямой линии жительница Грайворона, которая прописана в другом регионе, пожаловалась, что не может получать выплаты. Губернатор отметил, что претендовать на выплаты могут только граждане, официально зарегистрированные в Белгородской области, и вновь рекомендовал прописаться в регионе для получения мер соцподдержки.

https://ria.ru/20240819/stroitelstvo-1967058271.html

https://ria.ru/20240820/deti-1967293031.html

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белгородская область, россия, грайворон, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины