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Гала-матч легенд футбольных клубов "ЦСКА" и "Спартак" провели в Химках
Гала-матч легенд футбольных клубов "ЦСКА" и "Спартак" провели в Химках - РИА Новости, 22.08.2024
Гала-матч легенд футбольных клубов "ЦСКА" и "Спартак" провели в Химках
В городском округе Химки провели гала-матч легенд футбольных клубов "ЦСКА" и "Спартак", мероприятие организовали в рамках ежегодного турнира "Кубок Игоря... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:05
2024-08-22T13:05
2024-08-22T13:05
химки (городской округ в московской области)
спорт
игорь акинфеев
алан дзагоев
алексей березуцкий
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В городском округе Химки провели гала-матч легенд футбольных клубов "ЦСКА" и "Спартак", мероприятие организовали в рамках ежегодного турнира "Кубок Игоря Акинфеева", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. На поле стадиона "Родина" от армейцев выступили Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Дмитрий Карсаков, Александр Гришин и Игорь Аксенов. За "Спартак" сыграли Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Константин Головской и Никита Баженов. Товарищеский матч закончился в пользу "Спартака" по серии пенальти 7:6. "Химки славятся своим гостеприимством, поэтому наш город часто выбирают площадкой для проведения крупных мероприятий – в том числе спортивных состязаний. Мы приняли международный турнир "Кубок Игоря Акинфеева". Радует, что инициатором этого турнира является губернатор (Подмосковья – ред.) Андрей Воробьев. В Химках все условия для проведения игры на высшем уровне созданы. Мы очень рады тому, что развитие спорта проводится на всей территории Подмосковья", – отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, его слова приводит пресс-служба. В Химках в шестой раз прошел турнир начинающих звезд ведущих футбольных академий России "Кубок Игоря Акинфеева". Чемпионами стали ребята из московского "Локомотива". Серебро взял подмосковный "Мастер-Сатурн", а бронзовую медаль получили футболисты петербуржской СШОР "Зенит".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), спорт, игорь акинфеев, алан дзагоев, алексей березуцкий
Химки (городской округ в Московской области), Спорт, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В городском округе Химки провели гала-матч легенд футбольных клубов "ЦСКА" и "Спартак", мероприятие организовали в рамках ежегодного турнира "Кубок Игоря Акинфеева", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На поле стадиона "Родина" от армейцев выступили Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Дмитрий Карсаков, Александр Гришин и Игорь Аксенов. За "Спартак" сыграли Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Константин Головской и Никита Баженов. Товарищеский матч закончился в пользу "Спартака" по серии пенальти 7:6.
"Химки славятся своим гостеприимством, поэтому наш город часто выбирают площадкой для проведения крупных мероприятий – в том числе спортивных состязаний. Мы приняли международный турнир "Кубок Игоря Акинфеева". Радует, что инициатором этого турнира является губернатор (Подмосковья – ред.) Андрей Воробьев
. В Химках все условия для проведения игры на высшем уровне созданы. Мы очень рады тому, что развитие спорта проводится на всей территории Подмосковья", – отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, его слова приводит пресс-служба.
В Химках в шестой раз прошел турнир начинающих звезд ведущих футбольных академий России "Кубок Игоря Акинфеева". Чемпионами стали ребята из московского "Локомотива". Серебро взял подмосковный "Мастер-Сатурн", а бронзовую медаль получили футболисты петербуржской СШОР "Зенит".