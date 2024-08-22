https://ria.ru/20240822/gala-match-1967771079.html

Гала-матч легенд футбольных клубов "ЦСКА" и "Спартак" провели в Химках

Гала-матч легенд футбольных клубов "ЦСКА" и "Спартак" провели в Химках - РИА Новости, 22.08.2024

Гала-матч легенд футбольных клубов "ЦСКА" и "Спартак" провели в Химках

В городском округе Химки провели гала-матч легенд футбольных клубов "ЦСКА" и "Спартак", мероприятие организовали в рамках ежегодного турнира "Кубок Игоря... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:05

2024-08-22T13:05

2024-08-22T13:05

химки (городской округ в московской области)

спорт

игорь акинфеев

алан дзагоев

алексей березуцкий

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В городском округе Химки провели гала-матч легенд футбольных клубов "ЦСКА" и "Спартак", мероприятие организовали в рамках ежегодного турнира "Кубок Игоря Акинфеева", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. На поле стадиона "Родина" от армейцев выступили Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Дмитрий Карсаков, Александр Гришин и Игорь Аксенов. За "Спартак" сыграли Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Константин Головской и Никита Баженов. Товарищеский матч закончился в пользу "Спартака" по серии пенальти 7:6. "Химки славятся своим гостеприимством, поэтому наш город часто выбирают площадкой для проведения крупных мероприятий – в том числе спортивных состязаний. Мы приняли международный турнир "Кубок Игоря Акинфеева". Радует, что инициатором этого турнира является губернатор (Подмосковья – ред.) Андрей Воробьев. В Химках все условия для проведения игры на высшем уровне созданы. Мы очень рады тому, что развитие спорта проводится на всей территории Подмосковья", – отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, его слова приводит пресс-служба. В Химках в шестой раз прошел турнир начинающих звезд ведущих футбольных академий России "Кубок Игоря Акинфеева". Чемпионами стали ребята из московского "Локомотива". Серебро взял подмосковный "Мастер-Сатурн", а бронзовую медаль получили футболисты петербуржской СШОР "Зенит".

https://ria.ru/20240821/turnir-1967647864.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), спорт, игорь акинфеев, алан дзагоев, алексей березуцкий