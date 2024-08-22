https://ria.ru/20240822/fukusima-1967679275.html

Оператор "Фукусимы-1" начнет эксперимент по извлечению ядерного топлива

Оператор "Фукусимы-1" начнет эксперимент по извлечению ядерного топлива - РИА Новости, 22.08.2024

Оператор "Фукусимы-1" начнет эксперимент по извлечению ядерного топлива

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO начнет в четверг, 22 августа, эксперимент по извлечению небольшого фрагмента... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T00:54

2024-08-22T00:54

2024-08-22T00:54

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ТОКИО, 22 авг - РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO начнет в четверг, 22 августа, эксперимент по извлечению небольшого фрагмента расплавленного ядерного топлива. Согласно модели эксперимента, обнародованной на специальном сайте TEPCO о планируемом эксперименте, через отверстие в первичной защитной оболочке ядерного реактора второго энергоблока будет запущен специальный телескопический прибор с захватным механизмом на конце, способный увеличиваться в длину на 22 метра. На то, чтобы добраться до места, где скопилось расплавленное ядерное топливо, уйдет примерно неделя. Затем, как ожидается, со дна будет захвачен фрагмент весом не более 3 граммов, который спустя примерно еще две недели и должен быть извлечен из реактора вовне. Кроме этого, как отмечается в релизе TEPCO, если уровень радиационного загрязнения фрагмента составит выше 24 миллизивертов в час, то он будет возвращен обратно во избежание ущерба здоровью сотрудников станции. В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. На первом, втором и третьем реакторе произошло расплавление ядерного топлива. По оценкам TEPCO, в ближайшие 10 лет им предстоит решить задачу по извлечению в общей сложности примерно 800 тонн расплавленного ядерного топлива и обломков. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.

https://ria.ru/20240628/magate-1956096314.html

https://ria.ru/20240314/fukusima-1933050726.html

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в мире, япония, чернобыль, tepco, фукусима-1, терсо