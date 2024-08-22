https://ria.ru/20240822/flag-1967893348.html

В Дамаске провели мотопробег в честь Дня Государственного флага России

В Дамаске провели мотопробег в честь Дня Государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024

В Дамаске провели мотопробег в честь Дня Государственного флага России

В честь Дня Государственного флага России по улицам сирийской столицы прошёл мотопробег, организованный Российским центром науки и культуры (РЦНК) в Дамаске,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:23

2024-08-22T20:23

2024-08-22T21:39

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день государственного флага россии

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ДАМАСК, 22 авг – РИА Новости. В честь Дня Государственного флага России по улицам сирийской столицы прошёл мотопробег, организованный Российским центром науки и культуры (РЦНК) в Дамаске, передает корреспондент РИА Новости. В пробеге приняли участие десятки мотоциклистов со всего региона. Среди участников мотопробега были представители как сирийских регионов, так и соседних Ливана и Ирака. Украшенный российскими триколорами пробег прошёл по центру сирийской столицы от здания РЦНК в Дамаске до конца шоссе Меззе через площадь Омейядов. "Флаг является одним из священных символов современных народов, связанных с глубокой 300-летней историей… Каждый год этот день отмечается на территории Российской Федерации, а также за рубежом по всему миру на зданиях посольств и культурных центров России", - рассказал агентству консультант РЦНК в Дамаске Али аль-Ахмед. Собеседник агентства добавил, что в рамках празднования в концертном зале Российского культурного центра в Дамаске также состоится концерт нескольких ансамблей, состоящих из воспитанников РЦНК из разных сирийских городов, которые будут исполнять русские народные песни. "Сегодня мы проводим это мероприятие с участием сирийских мотоциклистов из всех провинций Сирии, чтобы поблагодарить Россию за поддержку Сирии в борьбе с терроризмом", - рассказал агентству секретарь Союза сирийских мотоциклистов Ашраф Каббани. В свою очередь, председатель Форума мотоциклистов Сирии Фирас Дахер отметил, что представители его сообщества участвуют в этом мероприятии чтобы выразить глубокий уровень дружбы между народами двух стран. День Государственного флага РФ ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.

https://ria.ru/20240821/flag-1967674297.html

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дамаск (город)

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Мотопробег в честь Дня российского флага в Дамаске В Дамаске прошел мотопробег в честь Дня Государственного флага России. 2024-08-22T20:23 true PT0M37S

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в мире, россия, дамаск (город), сирия, день государственного флага россии