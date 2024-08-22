https://ria.ru/20240822/flag-1967833313.html
В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку
В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку - РИА Новости, 22.08.2024
В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку
Российский флаг размером с 9-этажный дом развернули в Мурманской области в День Государственного флага РФ, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:13
2024-08-22T16:13
2024-08-22T16:13
общество
мурманская область
россия
андрей чибис
день государственного флага россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967831272_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_b89676b1252f06b1b5f6e311a9e64258.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Российский флаг размером с 9-этажный дом развернули в Мурманской области в День Государственного флага РФ, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. "В День Государственного флага Российской Федерации в Мурманской области развернули самый большой флаг в Арктике! На краю света! 150 волонтеров! Триколор размером с 9-этажный дом!" - написал он. Чибис отметил, что российский флаг является символом единства, независимости и мощи страны.
https://ria.ru/20240822/putin-1967817045.html
мурманская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967831272_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_61e66c78ff17139a4fd445af10823941.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мурманская область, россия, андрей чибис, день государственного флага россии
Общество, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, День Государственного флага России
В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку
В Мурманской области развернули российский флаг размером с 9-этажный дом