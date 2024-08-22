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В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку

В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку - РИА Новости, 22.08.2024

В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку

Российский флаг размером с 9-этажный дом развернули в Мурманской области в День Государственного флага РФ, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:13

2024-08-22T16:13

2024-08-22T16:13

общество

мурманская область

россия

андрей чибис

день государственного флага россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Российский флаг размером с 9-этажный дом развернули в Мурманской области в День Государственного флага РФ, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. "В День Государственного флага Российской Федерации в Мурманской области развернули самый большой флаг в Арктике! На краю света! 150 волонтеров! Триколор размером с 9-этажный дом!" - написал он. Чибис отметил, что российский флаг является символом единства, независимости и мощи страны.

https://ria.ru/20240822/putin-1967817045.html

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общество, мурманская область, россия, андрей чибис, день государственного флага россии