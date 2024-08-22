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В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку - РИА Новости, 22.08.2024
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16:13 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/flag-1967833313.html
В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку
В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку - РИА Новости, 22.08.2024
В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку
Российский флаг размером с 9-этажный дом развернули в Мурманской области в День Государственного флага РФ, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:13
2024-08-22T16:13
общество
мурманская область
россия
андрей чибис
день государственного флага россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Российский флаг размером с 9-этажный дом развернули в Мурманской области в День Государственного флага РФ, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. "В День Государственного флага Российской Федерации в Мурманской области развернули самый большой флаг в Арктике! На краю света! 150 волонтеров! Триколор размером с 9-этажный дом!" - написал он. Чибис отметил, что российский флаг является символом единства, независимости и мощи страны.
https://ria.ru/20240822/putin-1967817045.html
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общество, мурманская область, россия, андрей чибис, день государственного флага россии
Общество, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, День Государственного флага России
В Мурманской области развернули российский флаг размером с девятиэтажку

В Мурманской области развернули российский флаг размером с 9-этажный дом

© РИА Новости / Артем Ершов | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага России в Териберке
Празднование Дня Государственного флага России в Териберке - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Артем Ершов
Перейти в медиабанк
Празднование Дня Государственного флага России в Териберке
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Российский флаг размером с 9-этажный дом развернули в Мурманской области в День Государственного флага РФ, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
"В День Государственного флага Российской Федерации в Мурманской области развернули самый большой флаг в Арктике! На краю света! 150 волонтеров! Триколор размером с 9-этажный дом!" - написал он.
Чибис отметил, что российский флаг является символом единства, независимости и мощи страны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Россия под триколором веками укрепляла свое могущество, заявил Путин
Вчера, 15:24
 
ОбществоМурманская областьРоссияАндрей ЧибисДень Государственного флага России
 
 
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