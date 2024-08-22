Рейтинг@Mail.ru
На телебашнях в Запорожской и Херсонской областях подняли российский флаг - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/flag-1967787972.html
На телебашнях в Запорожской и Херсонской областях подняли российский флаг
На телебашнях в Запорожской и Херсонской областях подняли российский флаг - РИА Новости, 22.08.2024
На телебашнях в Запорожской и Херсонской областях подняли российский флаг
Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:58
2024-08-22T13:58
херсонская область
россия
день государственного флага россии
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967787014_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_80d1cfb898d7bdf70b1a02dbba936814.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. "Специалисты РТРС впервые подняли российский триколор на стометровых телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День Государственного флага Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что накануне флаги специально доставили из Москвы для церемонии первого подъема российского флага в городах Бердянск, Геническ, Скадовск. Кроме того, сотрудники РТРС подняли полотнища размером полтора на два метра на стометровые телебашни. В церемонии подъема участвовали представители министерств цифрового развития Запорожской и Херсонской областей и военнослужащие. Добавляется, что телесеть РТРС в Запорожской и Херсонской областях обеспечивает прием российских теле- и радиоканалов для более 90% жителей.
https://ria.ru/20240822/pozdravlenie-1967677468.html
херсонская область
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967787014_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_1692506f7a39845f9b7ae9769b1cd6f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, день государственного флага россии, запорожская область
Херсонская область , Россия, День Государственного флага России, Запорожская область
На телебашнях в Запорожской и Херсонской областях подняли российский флаг

На телебашнях РТРС в Запорожской и Херсонской областях впервые поднят триколор

© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтактеРоссийский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ
Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтакте
Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтактеРоссийский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ
Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтакте
Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ
"Специалисты РТРС впервые подняли российский триколор на стометровых телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День Государственного флага Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне флаги специально доставили из Москвы для церемонии первого подъема российского флага в городах Бердянск, Геническ, Скадовск. Кроме того, сотрудники РТРС подняли полотнища размером полтора на два метра на стометровые телебашни. В церемонии подъема участвовали представители министерств цифрового развития Запорожской и Херсонской областей и военнослужащие.
Добавляется, что телесеть РТРС в Запорожской и Херсонской областях обеспечивает прием российских теле- и радиоканалов для более 90% жителей.
Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили соотечественников с Днем государственного флага России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Космонавты поздравили россиян с Днем государственного флага России
Вчера, 00:17
 
Херсонская областьРоссияДень Государственного флага РоссииЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала