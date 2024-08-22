На телебашнях в Запорожской и Херсонской областях подняли российский флаг
На телебашнях РТРС в Запорожской и Херсонской областях впервые поднят триколор
© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтактеРоссийский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ
Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтактеРоссийский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ
Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ
"Специалисты РТРС впервые подняли российский триколор на стометровых телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День Государственного флага Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне флаги специально доставили из Москвы для церемонии первого подъема российского флага в городах Бердянск, Геническ, Скадовск. Кроме того, сотрудники РТРС подняли полотнища размером полтора на два метра на стометровые телебашни. В церемонии подъема участвовали представители министерств цифрового развития Запорожской и Херсонской областей и военнослужащие.
Добавляется, что телесеть РТРС в Запорожской и Херсонской областях обеспечивает прием российских теле- и радиоканалов для более 90% жителей.