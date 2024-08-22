https://ria.ru/20240822/flag-1967787972.html

На телебашнях в Запорожской и Херсонской областях подняли российский флаг

На телебашнях в Запорожской и Херсонской областях подняли российский флаг - РИА Новости, 22.08.2024

На телебашнях в Запорожской и Херсонской областях подняли российский флаг

Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:58

2024-08-22T13:58

2024-08-22T13:58

херсонская область

россия

день государственного флага россии

запорожская область

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. "Специалисты РТРС впервые подняли российский триколор на стометровых телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День Государственного флага Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что накануне флаги специально доставили из Москвы для церемонии первого подъема российского флага в городах Бердянск, Геническ, Скадовск. Кроме того, сотрудники РТРС подняли полотнища размером полтора на два метра на стометровые телебашни. В церемонии подъема участвовали представители министерств цифрового развития Запорожской и Херсонской областей и военнослужащие. Добавляется, что телесеть РТРС в Запорожской и Херсонской областях обеспечивает прием российских теле- и радиоканалов для более 90% жителей.

https://ria.ru/20240822/pozdravlenie-1967677468.html

херсонская область

россия

запорожская область

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