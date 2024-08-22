https://ria.ru/20240822/finasirovanie-1967801784.html
Путин поддержал идею обороны Брянской области за счет федерального бюджета
Путин поддержал идею обороны Брянской области за счет федерального бюджета - РИА Новости, 22.08.2024
Путин поддержал идею обороны Брянской области за счет федерального бюджета
Президент России Владимир Путин поддержал идею о финансировании территориальной обороны в Брянской области за счет федерального бюджета. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:42
2024-08-22T14:42
2024-08-22T15:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
брянская область
безопасность
курская область
валерий герасимов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею о финансировании территориальной обороны в Брянской области за счет федерального бюджета."Вопрос финансирования территориальной обороны (из федерального бюджета) - это, безусловно, нужно сделать. Министр финансов на связи у нас. Мы еще это обсудим", - сказал глава государства на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил на совещании, что обстановка в Брянской области накануне была сложной из-за атак БПЛА и попытки захода ДРГ.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Путин о финансировании приграничных регионов
Путин поручил Мантурову и Силуанову продумать финансирование территориальной обороны и подготовку к отопительному сезону в приграничных регионах.
2024-08-22T14:42
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, брянская область, безопасность, курская область, валерий герасимов, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Брянская область, Безопасность, Курская область, Валерий Герасимов, Александр Богомаз
Путин поддержал идею обороны Брянской области за счет федерального бюджета
Президент РФ Путин поддержал идею обороны Брянской области за счет федбюджета
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею о финансировании территориальной обороны в Брянской области за счет федерального бюджета.
"Вопрос финансирования территориальной обороны (из федерального бюджета) - это, безусловно, нужно сделать. Министр финансов на связи у нас. Мы еще это обсудим", - сказал глава государства на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз
также сообщил на совещании, что обстановка в Брянской области накануне была сложной из-за атак БПЛА и попытки захода ДРГ.
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.