https://ria.ru/20240822/fas-1967874537.html
ФАС признала ненадлежащей совместную рекламу Альфа-банка и "Яндекс.Еды"
ФАС признала ненадлежащей совместную рекламу Альфа-банка и "Яндекс.Еды" - РИА Новости, 22.08.2024
ФАС признала ненадлежащей совместную рекламу Альфа-банка и "Яндекс.Еды"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу совместной акции Альфа-банка и компании "Яндекс.Еда", сообщило ведомство. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:35
2024-08-22T18:35
2024-08-22T18:35
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
альфа-банк
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу совместной акции Альфа-банка и компании "Яндекс.Еда", сообщило ведомство. "ФАС признала ненадлежащей рекламу совместной акции АО "Альфа-Банк" и ООО "Яндекс.Еда". В рекламе сообщалась неполная информация о кэшбэке при оплате услуг сервиса доставки продуктов", - говорится в сообщении. ФАС сообщала в июле о поступлении жалоба гражданина на рекламу, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась информация о начислении кешбэка в 50% при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия, посчитал этот гражданин. Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки, выяснило ведомство. Также ФАС, признав ненадлежащей рекламу Альфа-банка и "Яндекс.Еды", выдала компаниям предписания о прекращении нарушения Закона о рекламе. А в случае неисполнения предписания организациям грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ.
https://ria.ru/20240819/reklama-1967193750.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, россия, яндекс, общество
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Альфа-банк, Россия, Яндекс, Общество
ФАС признала ненадлежащей совместную рекламу Альфа-банка и "Яндекс.Еды"
ФАС РФ признала ненадлежащей рекламу совместной акции Альфа-банка и "Яндекс.Еды"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу совместной акции Альфа-банка и компании "Яндекс.Еда", сообщило ведомство.
"ФАС признала ненадлежащей рекламу совместной акции АО "Альфа-Банк" и ООО "Яндекс.Еда". В рекламе сообщалась неполная информация о кэшбэке при оплате услуг сервиса доставки продуктов", - говорится в сообщении.
ФАС сообщала в июле о поступлении жалоба гражданина на рекламу, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась информация о начислении кешбэка в 50% при оплате заказа в сервисе "Яндекса
" любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия, посчитал этот гражданин.
Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки, выяснило ведомство.
Также ФАС, признав ненадлежащей рекламу Альфа-банка и "Яндекс.Еды", выдала компаниям предписания о прекращении нарушения Закона о рекламе. А в случае неисполнения предписания организациям грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ.