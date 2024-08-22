https://ria.ru/20240822/farion-1967852150.html

СМИ: на Украине при расследовании дела об убийство Фарион нашли пистолет

СМИ: на Украине при расследовании дела об убийство Фарион нашли пистолет - РИА Новости, 22.08.2024

СМИ: на Украине при расследовании дела об убийство Фарион нашли пистолет

Украинская полиция нашла пистолет в рамках обыска по делу об убийстве известной своими антироссийскими высказываниями экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:21

2024-08-22T17:21

2024-08-22T17:21

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинская полиция нашла пистолет в рамках обыска по делу об убийстве известной своими антироссийскими высказываниями экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное". Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. Галицкий суд Львова 26 июля избрал подозреваемому в убийстве Фарион Вячеславу Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 22 сентября без возможности внесения залога. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power. "Полиция нашла пистолет и патроны во время обысков по делу об убийстве Ирины Фарион. Галицкий райсуд наложил арест на изъятое имущество", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале. Ссылаясь на текст постановления Единого государственного реестра судебных решений, телеканал передает, что данные о месте обыска и владельце жилья остаются зашифрованными. Пока что неизвестно, чье это оружие, также нельзя утверждать, что именно оно является орудием преступления. Как рассказала "Общественному" представитель полиции, изъятые доказательства направили на экспертизу.

https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962178070.html

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львов, россия, ирина фарион, верховная рада украины, в мире