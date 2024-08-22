https://ria.ru/20240822/energetika-1967727544.html

Россия и Китай договорились развивать работу в сфере энергетики

Россия и Китай договорились развивать работу в сфере энергетики - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай договорились развивать работу в сфере энергетики

Россия и Китай договорились развивать работу в сфере добычи и транспортировки нефти, газа и угля, поддерживать строительство российско-китайский нефтепровода и... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:52

2024-08-22T10:52

2024-08-22T10:52

москва

россия

китай

михаил мишустин

ли цян

экономика

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились развивать работу в сфере добычи и транспортировки нефти, газа и угля, поддерживать строительство российско-китайский нефтепровода и газопровода, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве. В коммюнике отмечается, что Москва и Пекин подтверждают намерения способствовать расширению и качественному углублению сотрудничества в сфере энергетики. "В этих целях они договорились углублять многоплановое сотрудничество в сфере разведки, добычи, переработки и транспортировки нефти, газа (включая СПГ) и угля, поддерживать строительство и стабильную работу российско-китайских нефте- и газопровода, продвижение сотрудничества в рамках проектов по сжижению природного газа, развивать кооперацию в области электроэнергетики, оказывать содействие имеющимся и поддерживать проработку новых энергетических проектов, в том числе трансграничных", - сказано в коммюнике. В коммюнике также отражены намерения Москвы и Пекина "обеспечивать дальнейшее устойчивое развитие торговли энергоресурсами и проводить работу по созданию сопутствующей инфраструктуры". Кроме того, стороны намерены "содействовать продвижению концепции справедливых, упорядоченных и равноправных энергетических переходов, в основе которой лежит независимость и свобода выбора, технологическая нейтральность при формировании структуры топливно-энергетических балансов и проведения энерго-климатической политики с учетом национальных особенностей". Также Москва и Пекин намерены развивать взаимодействие в таких областях, как "возобновляемые источники энергии, водородная энергетика, хранение энергии и рынки углеродных единиц". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина.

https://ria.ru/20240516/gaz-1946478318.html

https://ria.ru/20240821/diplomatiya-1966985665.html

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россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, китай, михаил мишустин, ли цян, экономика