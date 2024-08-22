https://ria.ru/20240822/ekstraditsiya-1967686246.html

В США экстрадировали гражданина Латвии по делу о якобы связях с Россией

В США экстрадировали гражданина Латвии по делу о якобы связях с Россией - РИА Новости, 22.08.2024

В США экстрадировали гражданина Латвии по делу о якобы связях с Россией

Гражданин Латвии экстрадирован в США по делу о якобы имевших место поставках в Россию американских авиасоставляющих в нарушение действующих экспортных... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T03:24

2024-08-22T03:24

2024-08-22T03:24

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антон силуанов

дмитрий медведев

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Гражданин Латвии экстрадирован в США по делу о якобы имевших место поставках в Россию американских авиасоставляющих в нарушение действующих экспортных ограничений, сообщил в среду минюст США. По утверждению ведомства, 55-летний гражданин Латвии по имени Олег Чистяков был экстрадирован в США из Латвии в среду и уже предстал в суде Канзас-сити в штате Канзас. Минюст утверждает, что он "является третьим обвиняемым по делу о многолетнем сговоре, целью которого была продажа сложного авиационного оборудования российским компаниям". В обвинительных документах при этом утверждается, что Чистяков якобы "вступил в сговор" с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для осуществления покупки, ремонта и отправки произведенного в США авиационного оборудования в Россию и другие страны, эксплуатирующие самолеты российского производства. В числе клиентов обвиняемых американский минюст называет ФСБ России. Проходящие по делу граждане США были арестованы в марте 2023 года и оба признали вину, приговоры им будут объявлены осенью, заявляет минюст. В случае обвинительного приговора Чистякову, которому вменяют такие статьи как сговор, нарушения экспортного законодательства, незаконный вывоз и отмывание денег, может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в июне заявлял, что США фактически предпринимали попытки уничтожения целых стран, вводя вторичные санкции против третьих государств, но не понесли какой-либо ответственности. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в июне, комментируя в том числе и новые антироссийские санкции американского минфина, заявлял, что Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций.

https://ria.ru/20240822/ssha-1967684331.html

https://ria.ru/20240819/shvetsija-1967104636.html

https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html

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россия, сша, латвия, владимир путин, антон силуанов, дмитрий медведев, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единая россия, в мире