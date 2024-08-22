В США экстрадировали гражданина Латвии по делу о якобы связях с Россией
Гражданина Латвии экстрадировали в США по делу о якобы поставках в Россию
Сотрудники ФБР и полиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Гражданин Латвии экстрадирован в США по делу о якобы имевших место поставках в Россию американских авиасоставляющих в нарушение действующих экспортных ограничений, сообщил в среду минюст США.
По утверждению ведомства, 55-летний гражданин Латвии по имени Олег Чистяков был экстрадирован в США из Латвии в среду и уже предстал в суде Канзас-сити в штате Канзас.
Минюст утверждает, что он "является третьим обвиняемым по делу о многолетнем сговоре, целью которого была продажа сложного авиационного оборудования российским компаниям".
В обвинительных документах при этом утверждается, что Чистяков якобы "вступил в сговор" с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для осуществления покупки, ремонта и отправки произведенного в США авиационного оборудования в Россию и другие страны, эксплуатирующие самолеты российского производства. В числе клиентов обвиняемых американский минюст называет ФСБ России.
Проходящие по делу граждане США были арестованы в марте 2023 года и оба признали вину, приговоры им будут объявлены осенью, заявляет минюст.
В случае обвинительного приговора Чистякову, которому вменяют такие статьи как сговор, нарушения экспортного законодательства, незаконный вывоз и отмывание денег, может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в июне заявлял, что США фактически предпринимали попытки уничтожения целых стран, вводя вторичные санкции против третьих государств, но не понесли какой-либо ответственности.
Кроме того, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в июне, комментируя в том числе и новые антироссийские санкции американского минфина, заявлял, что Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций.