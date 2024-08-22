Рейтинг@Mail.ru
В США экстрадировали гражданина Латвии по делу о якобы связях с Россией - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ekstraditsiya-1967686246.html
В США экстрадировали гражданина Латвии по делу о якобы связях с Россией
В США экстрадировали гражданина Латвии по делу о якобы связях с Россией - РИА Новости, 22.08.2024
В США экстрадировали гражданина Латвии по делу о якобы связях с Россией
Гражданин Латвии экстрадирован в США по делу о якобы имевших место поставках в Россию американских авиасоставляющих в нарушение действующих экспортных... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:24
2024-08-22T03:24
россия
сша
латвия
владимир путин
антон силуанов
дмитрий медведев
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Гражданин Латвии экстрадирован в США по делу о якобы имевших место поставках в Россию американских авиасоставляющих в нарушение действующих экспортных ограничений, сообщил в среду минюст США. По утверждению ведомства, 55-летний гражданин Латвии по имени Олег Чистяков был экстрадирован в США из Латвии в среду и уже предстал в суде Канзас-сити в штате Канзас. Минюст утверждает, что он "является третьим обвиняемым по делу о многолетнем сговоре, целью которого была продажа сложного авиационного оборудования российским компаниям". В обвинительных документах при этом утверждается, что Чистяков якобы "вступил в сговор" с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для осуществления покупки, ремонта и отправки произведенного в США авиационного оборудования в Россию и другие страны, эксплуатирующие самолеты российского производства. В числе клиентов обвиняемых американский минюст называет ФСБ России. Проходящие по делу граждане США были арестованы в марте 2023 года и оба признали вину, приговоры им будут объявлены осенью, заявляет минюст. В случае обвинительного приговора Чистякову, которому вменяют такие статьи как сговор, нарушения экспортного законодательства, незаконный вывоз и отмывание денег, может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в июне заявлял, что США фактически предпринимали попытки уничтожения целых стран, вводя вторичные санкции против третьих государств, но не понесли какой-либо ответственности. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в июне, комментируя в том числе и новые антироссийские санкции американского минфина, заявлял, что Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций.
https://ria.ru/20240822/ssha-1967684331.html
https://ria.ru/20240819/shvetsija-1967104636.html
https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html
россия
сша
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, латвия, владимир путин, антон силуанов, дмитрий медведев, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единая россия, в мире
Россия, США, Латвия, Владимир Путин, Антон Силуанов, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Единая Россия, В мире
В США экстрадировали гражданина Латвии по делу о якобы связях с Россией

Гражданина Латвии экстрадировали в США по делу о якобы поставках в Россию

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции США
Сотрудники ФБР и полиции США - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Гражданин Латвии экстрадирован в США по делу о якобы имевших место поставках в Россию американских авиасоставляющих в нарушение действующих экспортных ограничений, сообщил в среду минюст США.
По утверждению ведомства, 55-летний гражданин Латвии по имени Олег Чистяков был экстрадирован в США из Латвии в среду и уже предстал в суде Канзас-сити в штате Канзас.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В США готовят обыски против сотрудничающих с российскими СМИ, пишет NYT
02:55
Минюст утверждает, что он "является третьим обвиняемым по делу о многолетнем сговоре, целью которого была продажа сложного авиационного оборудования российским компаниям".
В обвинительных документах при этом утверждается, что Чистяков якобы "вступил в сговор" с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для осуществления покупки, ремонта и отправки произведенного в США авиационного оборудования в Россию и другие страны, эксплуатирующие самолеты российского производства. В числе клиентов обвиняемых американский минюст называет ФСБ России.
Проходящие по делу граждане США были арестованы в марте 2023 года и оба признали вину, приговоры им будут объявлены осенью, заявляет минюст.
В случае обвинительного приговора Чистякову, которому вменяют такие статьи как сговор, нарушения экспортного законодательства, незаконный вывоз и отмывание денег, может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов.
Сотрудники шведской полиции - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Швеции задержали русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме
19 августа, 15:42
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в июне заявлял, что США фактически предпринимали попытки уничтожения целых стран, вводя вторичные санкции против третьих государств, но не понесли какой-либо ответственности.
Кроме того, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в июне, комментируя в том числе и новые антироссийские санкции американского минфина, заявлял, что Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Россиянина экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК
9 августа, 22:56
 
РоссияСШАЛатвияВладимир ПутинАнтон СилуановДмитрий МедведевЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Единая РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала