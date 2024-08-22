https://ria.ru/20240822/eksperty-1967738912.html
Эксперты оценили популярность школьных пеналов
Эксперты оценили популярность школьных пеналов - РИА Новости, 22.08.2024
Эксперты оценили популярность школьных пеналов
Популярность школьных пеналов выросла в России несмотря на их подорожание, а продажи карандашей и школьных дневников этим летом упали на 7% по сравнению с... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:27
2024-08-22T11:27
2024-08-22T11:27
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Популярность школьных пеналов выросла в России несмотря на их подорожание, а продажи карандашей и школьных дневников этим летом упали на 7% по сравнению с прошлым годом, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур. Маркета". "Пеналы: изменения цены - 6%, потребление - 13% ... Карандаши: изменения цены - -1%, потребление - -7% ... Школьный дневник: изменения цены - 4%, потребление - -7%", - говорится в исследовании, в выборку попали более 3,5 миллиона чеков из магазинов по всей России. Отмечается, что несмотря на подорожание ручек и фломастеров, их популярность выросла. А вот продажи маркеров не изменились, хотя цена увеличилась на 5%. Рюкзаки и тетради подешевели на 4% и 11% соответственно, и родители стали покупать их чаще по сравнению с прошлым годом. Аналитик сервиса Дарья Жигалина добавила, что основными причинами роста цен являются увеличение расходов на бензин и логистику.
https://ria.ru/20240821/shkolnye_tovary-1967522541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, 1 сентября, покупки, школа, цены
Россия, 1 сентября, покупки, Школа, Цены
Эксперты оценили популярность школьных пеналов
"Контур. Маркет": популярность школьных пеналов и ручек выросла в России
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Популярность школьных пеналов выросла в России несмотря на их подорожание, а продажи карандашей и школьных дневников этим летом упали на 7% по сравнению с прошлым годом, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур. Маркета".
"Пеналы: изменения цены - 6%, потребление - 13% ... Карандаши: изменения цены - -1%, потребление - -7% ... Школьный дневник: изменения цены - 4%, потребление - -7%", - говорится в исследовании, в выборку попали более 3,5 миллиона чеков из магазинов по всей России.
Отмечается, что несмотря на подорожание ручек и фломастеров, их популярность выросла. А вот продажи маркеров не изменились, хотя цена увеличилась на 5%.
Рюкзаки и тетради подешевели на 4% и 11% соответственно, и родители стали покупать их чаще по сравнению с прошлым годом.
Аналитик сервиса Дарья Жигалина добавила, что основными причинами роста цен являются увеличение расходов на бензин
и логистику.