Эксперт оценил активность флота США в Средиземноморье
Эксперт: активность флота США в Средиземноморье может быть нацелена на Россию
© Фото : U.S. NavyАмериканский атомный авианосец "Авраам Линкольн"
© Фото : U.S. Navy
Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн". Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 авг - РИА Новости. Прибытие авианосца Abraham Lincoln в ближневосточный регион и усиление ударной группы ВМС США может иметь более масштабные цели США, выходящие далеко за пределы Средиземноморья и затрагивающие противостояние с Россией, рассказал РИА Новости в четверг ливанский военный эксперт и аналитик Али Хамия.
Ранее американское командование сообщило, что авианосец Abraham Lincoln прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США, который отвечает в том числе за регион Ближнего Востока.
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"США сейчас оказались в дилемме первоочередных целей между Россией, Китаем и Ближним Востоком … И уже очевидно, если подвести итог, то их концентрация сил сейчас масштабней сектора Газа и Ливана, не исключено, что это даже шире региональной войны, все их действия и их союзников в лице членов НАТО могут быть частью подготовки и к противостоянию с Россией на фоне происходящего на Украине. Не исключено, что это часть подготовки к войне во всем мире", - полагает Хамия.
Ливанский эксперт обратил внимание, что усиление группировки морских сил стран НАТО также наблюдается и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Агентство Блумберг сообщало 16 августа, что Италия уже разместила в Тихом океане свой авианосец Cavour, с которого американские истребители позже отработали стрельбу по воздушным целям. Также, как пишет агентство, Великобритания намерена к следующему году отправить в регион авианосец HMS Prince of Wales, а Франция, Германия и Нидерланды планируют отправить туда авианосные ударные группы.
"Мы все знаем, что шестой флот ВМС США в Средиземном море находится не только для давления на страны региона, но и для противостояния России. При этом второй флот в Атлантическом океане, пятый - в Бахрейне, а седьмой направлен на противостояние Китаю. Все эти группы совершают маневры между собой. Активность американских флотов и спешка… указывают на то, что американцы торопятся к каким-то действиям", - предположил эксперт.
Говоря о действиях США непосредственно на Ближнем Востоке, Хамия обратил внимание, что за последнее время Израиль посетили высокопоставленные генералы вооруженных сил и разведки США. Практически ежемесячно Тель-Авив посещает американский госсекретарь Энтони Блинкен. При этом на фоне всех этих визитов удары армии Израиля по сектору Газа и южном Ливану только усиливаются.
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"Также мы видим о сменах между авианосцами "Джеральд форд", "Эйзенхауэр" и другими авианесущими крейсерами, в том числе они направили самолеты F-22. Таким образом они демонстрируют ударную силу, для защиты "своих территорий", в данном случае речь идет об Израиле. США своими действиями косвенно заявляют, что Израиль - это неотъемлемая часть Соединенных Штатов", - полагает Хамия.
Советник президента США Амос Хохштейн во время своего визита в Бейрут 14 августа на переговорах со спикером ливанского парламента Набитом Берри напомнил о присутствии военных кораблей США в Средиземном море, отметив, что их задача заключается в поддержании мира, добавив, что "им (США) очень не хотелось бы их применять".
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