Управление президента будет готовить критерии эффективности губернаторов
Управление по внутренней политике займется критериями эффективности губернаторов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по внутренней политике займется подготовкой критериев и показателей эффективности губернаторов, исполнительных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления, соответствующий указ главы государства Владимира Путина был опубликован в четверг.
Указ дополняет новым абзацем пункт 3 (основные задачи управления) в положении об управлении президента РФ по внутренней политике.
"Подготовка критериев и показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обобщение и анализ в пределах своей компетенции данных в рамках мониторинга планируемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями на отчетный период значений (уровней) показателей деятельности и достигнутых ими за отчетный период фактических значений (уровней) таких показателей, а также подготовка предложений по разработке и определению мер поощрения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения ими наилучших значений (уровней) показателей деятельности", - гласит абзац, которым дополняется положение.
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