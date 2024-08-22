https://ria.ru/20240822/effektivnost-1967850658.html

Управление президента будет готовить критерии эффективности губернаторов

Управление президента будет готовить критерии эффективности губернаторов - РИА Новости, 22.08.2024

Управление президента будет готовить критерии эффективности губернаторов

Управление президента РФ по внутренней политике займется подготовкой критериев и показателей эффективности губернаторов, исполнительных органов субъектов РФ и... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:12

2024-08-22T17:12

2024-08-22T17:23

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по внутренней политике займется подготовкой критериев и показателей эффективности губернаторов, исполнительных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления, соответствующий указ главы государства Владимира Путина был опубликован в четверг. Указ дополняет новым абзацем пункт 3 (основные задачи управления) в положении об управлении президента РФ по внутренней политике. "Подготовка критериев и показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обобщение и анализ в пределах своей компетенции данных в рамках мониторинга планируемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями на отчетный период значений (уровней) показателей деятельности и достигнутых ими за отчетный период фактических значений (уровней) таких показателей, а также подготовка предложений по разработке и определению мер поощрения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения ими наилучших значений (уровней) показателей деятельности", - гласит абзац, которым дополняется положение.

https://ria.ru/20240725/gossovet-1962000314.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, политика