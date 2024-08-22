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Управление президента будет готовить критерии эффективности губернаторов - РИА Новости, 22.08.2024
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17:12 22.08.2024 (обновлено: 17:23 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/effektivnost-1967850658.html
Управление президента будет готовить критерии эффективности губернаторов
Управление президента будет готовить критерии эффективности губернаторов - РИА Новости, 22.08.2024
Управление президента будет готовить критерии эффективности губернаторов
Управление президента РФ по внутренней политике займется подготовкой критериев и показателей эффективности губернаторов, исполнительных органов субъектов РФ и... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:12
2024-08-22T17:23
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по внутренней политике займется подготовкой критериев и показателей эффективности губернаторов, исполнительных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления, соответствующий указ главы государства Владимира Путина был опубликован в четверг. Указ дополняет новым абзацем пункт 3 (основные задачи управления) в положении об управлении президента РФ по внутренней политике. "Подготовка критериев и показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обобщение и анализ в пределах своей компетенции данных в рамках мониторинга планируемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями на отчетный период значений (уровней) показателей деятельности и достигнутых ими за отчетный период фактических значений (уровней) таких показателей, а также подготовка предложений по разработке и определению мер поощрения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения ими наилучших значений (уровней) показателей деятельности", - гласит абзац, которым дополняется положение.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Управление президента будет готовить критерии эффективности губернаторов

Управление по внутренней политике займется критериями эффективности губернаторов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание администрации президента РФ
Здание администрации президента РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по внутренней политике займется подготовкой критериев и показателей эффективности губернаторов, исполнительных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления, соответствующий указ главы государства Владимира Путина был опубликован в четверг.
Указ дополняет новым абзацем пункт 3 (основные задачи управления) в положении об управлении президента РФ по внутренней политике.
"Подготовка критериев и показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обобщение и анализ в пределах своей компетенции данных в рамках мониторинга планируемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями на отчетный период значений (уровней) показателей деятельности и достигнутых ими за отчетный период фактических значений (уровней) таких показателей, а также подготовка предложений по разработке и определению мер поощрения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения ими наилучших значений (уровней) показателей деятельности", - гласит абзац, которым дополняется положение.
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