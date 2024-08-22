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Дым из Якутии окутал Магадан - РИА Новости, 22.08.2024
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05:49 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/dym-1967693816.html
Дым из Якутии окутал Магадан
Дым из Якутии окутал Магадан - РИА Новости, 22.08.2024
Дым из Якутии окутал Магадан
Дым из Якутии, где сейчас фиксируют множество лесных пожаров, окутал Магадан, сообщил журналистам заместитель начальника ЦУКС главного управления МЧС России по... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:49
2024-08-22T05:49
происшествия
россия
магаданская область
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
природные пожары в россии
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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Дым из Якутии, где сейчас фиксируют множество лесных пожаров, окутал Магадан, сообщил журналистам заместитель начальника ЦУКС главного управления МЧС России по Магаданской области Алексей Крылов. "Действующих природных пожаров на территории области нет. Причиной такого явления стала сложная лесопожарная обстановка на территории соседнего региона. Из-за северо-западного ветра со стороны Якутии дым дошел до Магаданской области. Согласно информации Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия) от 21 августа 2024 года, превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе не установлено", - сообщил Крылов. К полуночи среды на территории РФ было 200 лесных пожаров на площади 532 825 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Якутии - там действовало 55 пожаров на 393 879 гектарах.
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россия
магаданская область
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происшествия, россия, магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Магаданская область, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Природные пожары в России
Дым из Якутии окутал Магадан

МЧС: дым из Якутии, где фиксируют множество лесных пожаров, окутал Магадан

© iStock.com / Pro-syanovВид на Магадан
Вид на Магадан - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© iStock.com / Pro-syanov
Вид на Магадан. Архивное фото
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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Дым из Якутии, где сейчас фиксируют множество лесных пожаров, окутал Магадан, сообщил журналистам заместитель начальника ЦУКС главного управления МЧС России по Магаданской области Алексей Крылов.
"Действующих природных пожаров на территории области нет. Причиной такого явления стала сложная лесопожарная обстановка на территории соседнего региона. Из-за северо-западного ветра со стороны Якутии дым дошел до Магаданской области. Согласно информации Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия) от 21 августа 2024 года, превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе не установлено", - сообщил Крылов.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В России потушили 39 природных пожаров за сутки
21 августа, 09:38
К полуночи среды на территории РФ было 200 лесных пожаров на площади 532 825 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Якутии - там действовало 55 пожаров на 393 879 гектарах.
 
ПроисшествияРоссияМагаданская областьМагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Природные пожары в России
 
 
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