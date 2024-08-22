https://ria.ru/20240822/dym-1967693816.html

Дым из Якутии окутал Магадан

Дым из Якутии окутал Магадан - РИА Новости, 22.08.2024

Дым из Якутии окутал Магадан

Дым из Якутии, где сейчас фиксируют множество лесных пожаров, окутал Магадан, сообщил журналистам заместитель начальника ЦУКС главного управления МЧС России по... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T05:49

2024-08-22T05:49

2024-08-22T05:49

происшествия

россия

магаданская область

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

природные пожары в россии

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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Дым из Якутии, где сейчас фиксируют множество лесных пожаров, окутал Магадан, сообщил журналистам заместитель начальника ЦУКС главного управления МЧС России по Магаданской области Алексей Крылов. "Действующих природных пожаров на территории области нет. Причиной такого явления стала сложная лесопожарная обстановка на территории соседнего региона. Из-за северо-западного ветра со стороны Якутии дым дошел до Магаданской области. Согласно информации Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия) от 21 августа 2024 года, превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе не установлено", - сообщил Крылов. К полуночи среды на территории РФ было 200 лесных пожаров на площади 532 825 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Якутии - там действовало 55 пожаров на 393 879 гектарах.

https://ria.ru/20240821/pozhary-1967472483.html

россия

магаданская область

магадан

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происшествия, россия, магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии