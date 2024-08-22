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В Приамурье столкнулись три грузовика - РИА Новости, 22.08.2024
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05:42 22.08.2024 (обновлено: 11:38 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/dtp-1967693353.html
В Приамурье столкнулись три грузовика
В Приамурье столкнулись три грузовика - РИА Новости, 22.08.2024
В Приамурье столкнулись три грузовика
ДТП со столкновением сразу трёх большегрузных автомобилей произошло на федеральной трассе "Амур" в Архаринском округе Приамурья, водитель одного грузовика погиб РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:42
2024-08-22T11:38
происшествия
россия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг – РИА Новости. ДТП со столкновением сразу трёх большегрузных автомобилей произошло на федеральной трассе "Амур" в Архаринском округе Приамурья, водитель одного грузовика погиб на месте, сообщает Госавтоинспекция региона. "На 1717 километре автодороги "Амур" произошло столкновение трех грузовых автомобилей BeiBen, Камаз, Scania с полуприцепами. В результате автоаварии водитель автомобиля BeiBen 1971 года рождения от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной автопроисшествия являлся выезд на встречную полосу движения водителем автомобиля BeiBen. Кроме того, он был лишён водительских прав, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240821/dtp-1967638615.html
россия
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происшествия, россия, амурская область
Происшествия, Россия, Амурская область
В Приамурье столкнулись три грузовика

На трассе "Амур" в Приамурье столкнулись три грузовика, один человек погиб

© Фото : Госавтоинспекция Амурской области/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение трёх большегрузных автомобилей на федеральной трассе "Амур" в Архаринском округе Приамурья. 22 августа 2024
Место ДТП, где произошло столкновение трёх большегрузных автомобилей на федеральной трассе Амур в Архаринском округе Приамурья. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Амурской области/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение трёх большегрузных автомобилей на федеральной трассе "Амур" в Архаринском округе Приамурья. 22 августа 2024
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг – РИА Новости. ДТП со столкновением сразу трёх большегрузных автомобилей произошло на федеральной трассе "Амур" в Архаринском округе Приамурья, водитель одного грузовика погиб на месте, сообщает Госавтоинспекция региона.
"На 1717 километре автодороги "Амур" произошло столкновение трех грузовых автомобилей BeiBen, Камаз, Scania с полуприцепами. В результате автоаварии водитель автомобиля BeiBen 1971 года рождения от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, причиной автопроисшествия являлся выезд на встречную полосу движения водителем автомобиля BeiBen. Кроме того, он был лишён водительских прав, уточнили в ведомстве.
 
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