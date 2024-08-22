https://ria.ru/20240822/dtp-1967693353.html

В Приамурье столкнулись три грузовика

В Приамурье столкнулись три грузовика - РИА Новости, 22.08.2024

В Приамурье столкнулись три грузовика

ДТП со столкновением сразу трёх большегрузных автомобилей произошло на федеральной трассе "Амур" в Архаринском округе Приамурья, водитель одного грузовика погиб РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T05:42

2024-08-22T05:42

2024-08-22T11:38

происшествия

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг – РИА Новости. ДТП со столкновением сразу трёх большегрузных автомобилей произошло на федеральной трассе "Амур" в Архаринском округе Приамурья, водитель одного грузовика погиб на месте, сообщает Госавтоинспекция региона. "На 1717 километре автодороги "Амур" произошло столкновение трех грузовых автомобилей BeiBen, Камаз, Scania с полуприцепами. В результате автоаварии водитель автомобиля BeiBen 1971 года рождения от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной автопроисшествия являлся выезд на встречную полосу движения водителем автомобиля BeiBen. Кроме того, он был лишён водительских прав, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240821/dtp-1967638615.html

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происшествия, россия, амурская область