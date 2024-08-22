https://ria.ru/20240822/dtp--1967887249.html

В России упростят удаленное оформление ДТП по ОСАГО

В России упростят удаленное оформление ДТП по ОСАГО - РИА Новости, 22.08.2024

В России упростят удаленное оформление ДТП по ОСАГО

На бланке извещения о ДТП появится QR-код для удаленного оформления аварии, сообщил Центробанк России. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:42

2024-08-22T19:42

2024-08-22T20:45

россия

гибдд мвд рф

общество

центральный банк рф (цб рф)

осаго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778846222_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2176f44a325da5ecf084381357b131ed.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. На бланке извещения о ДТП появится QR-код для удаленного оформления аварии, сообщил Центробанк России.С помощью кода можно будет перейти на страницу Госуслуг с описанием порядка регистрирования по европротоколу (без участия ГАИ) и скачать специальное мобильное приложение."Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными "Правилами ОСАГО", которые начнут действовать с 1 октября", — говорится в заявлении регулятора.По данным ЦБ, европротокол пользуется спросом среди автомобилистов: ежемесячно 50-100 тысяч аварий оформляются без вызова сотрудников ГАИ. Кроме того, для удобства водителей новые "Правила ОСАГО" дополнили информацией, необходимой для получения полиса и при наступлении страхового случая: список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения. Этот бланк страховщики будут предоставлять клиенту при заключении договора, как и сейчас.

https://ria.ru/20240821/gosduma-1967486907.html

https://ria.ru/20240708/osago-1958287406.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, гибдд мвд рф, общество, центральный банк рф (цб рф), осаго