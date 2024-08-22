https://ria.ru/20240822/dtp--1967887249.html
В России упростят удаленное оформление ДТП по ОСАГО
В России упростят удаленное оформление ДТП по ОСАГО - РИА Новости, 22.08.2024
В России упростят удаленное оформление ДТП по ОСАГО
На бланке извещения о ДТП появится QR-код для удаленного оформления аварии, сообщил Центробанк России. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:42
2024-08-22T19:42
2024-08-22T20:45
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. На бланке извещения о ДТП появится QR-код для удаленного оформления аварии, сообщил Центробанк России.С помощью кода можно будет перейти на страницу Госуслуг с описанием порядка регистрирования по европротоколу (без участия ГАИ) и скачать специальное мобильное приложение."Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными "Правилами ОСАГО", которые начнут действовать с 1 октября", — говорится в заявлении регулятора.По данным ЦБ, европротокол пользуется спросом среди автомобилистов: ежемесячно 50-100 тысяч аварий оформляются без вызова сотрудников ГАИ. Кроме того, для удобства водителей новые "Правила ОСАГО" дополнили информацией, необходимой для получения полиса и при наступлении страхового случая: список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения. Этот бланк страховщики будут предоставлять клиенту при заключении договора, как и сейчас.
https://ria.ru/20240821/gosduma-1967486907.html
https://ria.ru/20240708/osago-1958287406.html
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россия, гибдд мвд рф, общество, центральный банк рф (цб рф), осаго
Россия, ГИБДД МВД РФ, Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОСАГО
В России упростят удаленное оформление ДТП по ОСАГО
ЦБ РФ: на бланке извещения о ДТП появится QR-код для оформления по европротоколу
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. На бланке извещения о ДТП появится QR-код для удаленного оформления аварии, сообщил Центробанк России.
С помощью кода можно будет перейти на страницу Госуслуг с описанием порядка регистрирования по европротоколу (без участия ГАИ) и скачать специальное мобильное приложение.
"Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными "Правилами ОСАГО", которые начнут действовать с 1 октября", — говорится в заявлении регулятора.
По данным ЦБ
, европротокол пользуется спросом среди автомобилистов: ежемесячно 50-100 тысяч аварий оформляются без вызова сотрудников ГАИ.
Кроме того, для удобства водителей новые "Правила ОСАГО" дополнили информацией, необходимой для получения полиса и при наступлении страхового случая: список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения. Этот бланк страховщики будут предоставлять клиенту при заключении договора, как и сейчас.