https://ria.ru/20240822/dsnv--1967889518.html

В сенате США оценили возможность продления ДСНВ с Россией

В сенате США оценили возможность продления ДСНВ с Россией - РИА Новости, 22.08.2024

В сенате США оценили возможность продления ДСНВ с Россией

Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть продлен, но не в ближайшее время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:59

2024-08-22T19:59

2024-08-22T20:02

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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть продлен, но не в ближайшее время, заявил РИА Новости председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин."Да, но не в ближайшее время", - сказал он агентству на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго штата Иллинойс, комментируя возможность продления ДСНВ.России и США следует сохранить действие соглашений по контролю над вооружениями, заявил Бен Кардин."Абсолютно", - заявил он агентству на вопрос о том, следует ли России и США поддерживать соглашения по контролю над вооружениями.Кардин также добавил, что видит цель сократить количество вооружений по всему миру, в особенности это касается ядерного оружия.В июне специальный помощник американского президента, старший директор совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что США будут рады ответу России на переданное в 2023 году предложение о встрече для обсуждения ДСНВ.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил агентству, что Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору об СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту задачу, в то же время пока преждевременно говорить о том, что случится в этой сфере после истечения срока действия в феврале 2026 года.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.

https://ria.ru/20230928/dokument-1899303957.html

https://ria.ru/20240522/ryabkov-1947610062.html

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нато, сергей рябков, россия, сша, москва, владимир путин, в мире