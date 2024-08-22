В сенате США оценили возможность продления ДСНВ с Россией
Сенатор США Кардин: договор об СНВ с РФ могут продлить, но не в ближайшее время
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть продлен, но не в ближайшее время, заявил РИА Новости председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин.
"Да, но не в ближайшее время", - сказал он агентству на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго штата Иллинойс, комментируя возможность продления ДСНВ.
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России и США следует сохранить действие соглашений по контролю над вооружениями, заявил Бен Кардин.
"Абсолютно", - заявил он агентству на вопрос о том, следует ли России и США поддерживать соглашения по контролю над вооружениями.
Кардин также добавил, что видит цель сократить количество вооружений по всему миру, в особенности это касается ядерного оружия.
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил агентству, что Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору об СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту задачу, в то же время пока преждевременно говорить о том, что случится в этой сфере после истечения срока действия в феврале 2026 года.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.