https://ria.ru/20240822/donetsk-1967748163.html

Мальчик, в квартиру которого в Донецке попал снаряд, находится в реанимации

Мальчик, в квартиру которого в Донецке попал снаряд, находится в реанимации - РИА Новости, 22.08.2024

Мальчик, в квартиру которого в Донецке попал снаряд, находится в реанимации

Раненный в Донецке в результате обстрела ВСУ 11-летний мальчик находится в реанимации, рассказала журналистам его бабушка. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:57

2024-08-22T11:57

2024-08-22T14:00

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Раненный в Донецке в результате обстрела ВСУ 11-летний мальчик находится в реанимации, рассказала журналистам его бабушка. Утром мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина и 11-летний мальчик получили ранения в квартире дома в Петровском районе города после обстрела со стороны Украины. "Сильный обстрел был. Мы лежали. Я услышала взрыв какой-то. И мне прямо в спину, видимо, куском целым что-то прилетело. И я слышу - дочка кричит. Святослава зовет. Я открыла глаза. Оно темно вообще. Все в пыли, не видно. Мы не знаем точно, он в реанимации. Ничего конкретно врачи еще не говорят. Сказали, обследуют", - сказала бабушка мальчика Татьяна Ивановна. По ее словам, это не первое ранение внука - около месяца назад он уже попадал под обстрел. "Он второй раз уже попадает. Первый раз более легкое было возле дома. Царапина была. Мы его и так старались, никуда, ничего. Раньше мы говорили - как? Наш дом - наша крепость. А теперь нет. Дом никакая не крепость. Вот дома были. Ну и толку", - поделилась она. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд влетел в квартиру девятиэтажки на втором этаже, произошел взрыв, которым ранило женщину и мальчика, а также разбило соседние балконы и остекление. На месте обстрела был найден фрагмент выпущенного снаряда. Как сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, это сохранившийся взрыватель для "натовского" снаряда калибром 155 мм.

https://ria.ru/20240821/fadeev-1967599650.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967461638.html

https://ria.ru/20240822/gorlovka-1967679645.html

донецкая народная республика

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Женщина в Донецке о пострадавшем внуке после обстрела ВСУ Пострадавший из-за обстрела ВСУ 11-летний мальчик в Петровском районе Донецка находится в реанимации, рассказала журналистам его бабушка Татьяна Ивановна. Она также добавила, это не первое ранение внука - около месяца назад он уже попадал под обстрел. Тогда он получил легкое ранение. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд влетел в квартиру девятиэтажки на втором этаже, произошел взрыв, которым ранило женщину и мальчика, а также разбило соседние балконы и остекление 2024-08-22T11:57 true PT1M19S

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донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы рф, происшествия