Рейтинг@Mail.ru
Мальчик, в квартиру которого в Донецке попал снаряд, находится в реанимации - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 22.08.2024 (обновлено: 14:00 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/donetsk-1967748163.html
Мальчик, в квартиру которого в Донецке попал снаряд, находится в реанимации
Мальчик, в квартиру которого в Донецке попал снаряд, находится в реанимации - РИА Новости, 22.08.2024
Мальчик, в квартиру которого в Донецке попал снаряд, находится в реанимации
Раненный в Донецке в результате обстрела ВСУ 11-летний мальчик находится в реанимации, рассказала журналистам его бабушка. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:57
2024-08-22T14:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
донецк
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967761079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64dfa6abfcb0e8eefeafbee39ebcb573.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Раненный в Донецке в результате обстрела ВСУ 11-летний мальчик находится в реанимации, рассказала журналистам его бабушка. Утром мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина и 11-летний мальчик получили ранения в квартире дома в Петровском районе города после обстрела со стороны Украины. "Сильный обстрел был. Мы лежали. Я услышала взрыв какой-то. И мне прямо в спину, видимо, куском целым что-то прилетело. И я слышу - дочка кричит. Святослава зовет. Я открыла глаза. Оно темно вообще. Все в пыли, не видно. Мы не знаем точно, он в реанимации. Ничего конкретно врачи еще не говорят. Сказали, обследуют", - сказала бабушка мальчика Татьяна Ивановна. По ее словам, это не первое ранение внука - около месяца назад он уже попадал под обстрел. "Он второй раз уже попадает. Первый раз более легкое было возле дома. Царапина была. Мы его и так старались, никуда, ничего. Раньше мы говорили - как? Наш дом - наша крепость. А теперь нет. Дом никакая не крепость. Вот дома были. Ну и толку", - поделилась она. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд влетел в квартиру девятиэтажки на втором этаже, произошел взрыв, которым ранило женщину и мальчика, а также разбило соседние балконы и остекление. На месте обстрела был найден фрагмент выпущенного снаряда. Как сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, это сохранившийся взрыватель для "натовского" снаряда калибром 155 мм.
https://ria.ru/20240821/fadeev-1967599650.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967461638.html
https://ria.ru/20240822/gorlovka-1967679645.html
донецкая народная республика
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Женщина в Донецке о пострадавшем внуке после обстрела ВСУ
Пострадавший из-за обстрела ВСУ 11-летний мальчик в Петровском районе Донецка находится в реанимации, рассказала журналистам его бабушка Татьяна Ивановна. Она также добавила, это не первое ранение внука - около месяца назад он уже попадал под обстрел. Тогда он получил легкое ранение. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд влетел в квартиру девятиэтажки на втором этаже, произошел взрыв, которым ранило женщину и мальчика, а также разбило соседние балконы и остекление
2024-08-22T11:57
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967761079_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_895a4e8cc802a3fec27609b82023b36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Мальчик, в квартиру которого в Донецке попал снаряд, находится в реанимации

Раненный при украинском обстреле Донецка 11-летний мальчик попал в реанимацию

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Раненный в Донецке в результате обстрела ВСУ 11-летний мальчик находится в реанимации, рассказала журналистам его бабушка.
Утром мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина и 11-летний мальчик получили ранения в квартире дома в Петровском районе города после обстрела со стороны Украины.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В СПЧ рассказали об украинских обстрелах мирных жителей в новых регионах
21 августа, 16:46
"Сильный обстрел был. Мы лежали. Я услышала взрыв какой-то. И мне прямо в спину, видимо, куском целым что-то прилетело. И я слышу - дочка кричит. Святослава зовет. Я открыла глаза. Оно темно вообще. Все в пыли, не видно. Мы не знаем точно, он в реанимации. Ничего конкретно врачи еще не говорят. Сказали, обследуют", - сказала бабушка мальчика Татьяна Ивановна.
По ее словам, это не первое ранение внука - около месяца назад он уже попадал под обстрел.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В ЛНР рассказали о жертвах преступлений украинских нацистов
21 августа, 07:18
"Он второй раз уже попадает. Первый раз более легкое было возле дома. Царапина была. Мы его и так старались, никуда, ничего. Раньше мы говорили - как? Наш дом - наша крепость. А теперь нет. Дом никакая не крепость. Вот дома были. Ну и толку", - поделилась она.
Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд влетел в квартиру девятиэтажки на втором этаже, произошел взрыв, которым ранило женщину и мальчика, а также разбило соседние балконы и остекление.
На месте обстрела был найден фрагмент выпущенного снаряда. Как сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, это сохранившийся взрыватель для "натовского" снаряда калибром 155 мм.
Поврежденный детский сад после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад
Вчера, 00:57
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала