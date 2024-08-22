https://ria.ru/20240822/donetsk-1967738092.html
Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек
Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек - РИА Новости, 22.08.2024
Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка утром выросло до четырех, пострадали еще два человека – мать с сыном-подростком, всего пострадало две... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:25
2024-08-22T11:25
2024-08-22T14:07
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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Число раненных при обстреле Петровского района Донецка утром выросло до четырех, пострадали еще два человека – мать с сыном-подростком, всего пострадало две семьи, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при утреннем обстреле Петровского района Донецка пострадали женщина и 11-летний мальчик."Город Донецк (Петровский район): по улице Степана Щипачева пострадали две семьи: тяжело ранен мальчик 2013 года рождения и его мама 1977 года рождения, также ранения получили парень-подросток 2008 года рождения и его мама 1970 года рождения", - говорится в сообщении представительства.По данным ведомства, повреждены три жилых многоквартирных дома по улице Щипачева, один снаряд попал прямо в дом.Ранее сообщалось, что в 05.40 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240821/gorlovka-1967655269.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек
Представительство ДНР: при утреннем обстреле Донецка пострадали четыре человека
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости.
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка утром выросло до четырех, пострадали еще два человека – мать с сыном-подростком, всего пострадало две семьи, сообщило в четверг в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при утреннем обстреле Петровского района Донецка пострадали женщина и 11-летний мальчик.
"Город Донецк (Петровский район): по улице Степана Щипачева пострадали две семьи: тяжело ранен мальчик 2013 года рождения и его мама 1977 года рождения, также ранения получили парень-подросток 2008 года рождения и его мама 1970 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, повреждены три жилых многоквартирных дома по улице Щипачева, один снаряд попал прямо в дом.
Ранее сообщалось, что в 05.40 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.