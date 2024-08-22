https://ria.ru/20240822/donetsk-1967738092.html

Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек

Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек - РИА Новости, 22.08.2024

Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка утром выросло до четырех, пострадали еще два человека – мать с сыном-подростком, всего пострадало две... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:25

2024-08-22T11:25

2024-08-22T14:07

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967789624_0:0:927:522_1920x0_80_0_0_47ade94c39fb4feb1ec14baba02575ad.jpg

ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Число раненных при обстреле Петровского района Донецка утром выросло до четырех, пострадали еще два человека – мать с сыном-подростком, всего пострадало две семьи, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при утреннем обстреле Петровского района Донецка пострадали женщина и 11-летний мальчик."Город Донецк (Петровский район): по улице Степана Щипачева пострадали две семьи: тяжело ранен мальчик 2013 года рождения и его мама 1977 года рождения, также ранения получили парень-подросток 2008 года рождения и его мама 1970 года рождения", - говорится в сообщении представительства.По данным ведомства, повреждены три жилых многоквартирных дома по улице Щипачева, один снаряд попал прямо в дом.Ранее сообщалось, что в 05.40 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240821/gorlovka-1967655269.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия