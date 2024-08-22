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Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 22.08.2024 (обновлено: 14:07 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/donetsk-1967738092.html
Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек
Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек - РИА Новости, 22.08.2024
Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка утром выросло до четырех, пострадали еще два человека – мать с сыном-подростком, всего пострадало две... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:25
2024-08-22T14:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Число раненных при обстреле Петровского района Донецка утром выросло до четырех, пострадали еще два человека – мать с сыном-подростком, всего пострадало две семьи, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при утреннем обстреле Петровского района Донецка пострадали женщина и 11-летний мальчик."Город Донецк (Петровский район): по улице Степана Щипачева пострадали две семьи: тяжело ранен мальчик 2013 года рождения и его мама 1977 года рождения, также ранения получили парень-подросток 2008 года рождения и его мама 1970 года рождения", - говорится в сообщении представительства.По данным ведомства, повреждены три жилых многоквартирных дома по улице Щипачева, один снаряд попал прямо в дом.Ранее сообщалось, что в 05.40 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240821/gorlovka-1967655269.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка выросло до четырех человек

Представительство ДНР: при утреннем обстреле Донецка пострадали четыре человека

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ по жилому дому на улице Щипачева в Петровском районе Донецка. 22 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ по жилому дому на улице Щипачева в Петровском районе Донецка. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ по жилому дому на улице Щипачева в Петровском районе Донецка. 22 августа 2024
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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Число раненных при обстреле Петровского района Донецка утром выросло до четырех, пострадали еще два человека – мать с сыном-подростком, всего пострадало две семьи, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при утреннем обстреле Петровского района Донецка пострадали женщина и 11-летний мальчик.
Последствия обстрела детского сада в Горловке со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
ВСУ повредили здание детского сада в Горловке
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"Город Донецк (Петровский район): по улице Степана Щипачева пострадали две семьи: тяжело ранен мальчик 2013 года рождения и его мама 1977 года рождения, также ранения получили парень-подросток 2008 года рождения и его мама 1970 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, повреждены три жилых многоквартирных дома по улице Щипачева, один снаряд попал прямо в дом.
Ранее сообщалось, что в 05.40 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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