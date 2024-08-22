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При обстреле Донецка пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 22.08.2024 (обновлено: 14:08 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/donetsk-1967703880.html
При обстреле Донецка пострадали женщина и ребенок
При обстреле Донецка пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 22.08.2024
При обстреле Донецка пострадали женщина и ребенок
Женщина и мальчик получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:46
2024-08-22T14:08
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Женщина и мальчик получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."Сегодня утром в результате варварского обстрела &lt;...&gt; в квартире одного из домов по улице Щипачёва получили ранения женщина 1977 года рождения и мальчик 2013 года рождения", — говорится в публикации.Пострадавших доставили в одну из больниц города.По данным представительства ДНР в СЦКК, в четверг ВСУ в 05:40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, донецк, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка пострадали женщина и ребенок

Кулемзин: женщина и ребенок ранены при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ по жилому дому на улице Щипачева в Петровском районе Донецка. 22 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ по жилому дому на улице Щипачева в Петровском районе Донецка. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ по жилому дому на улице Щипачева в Петровском районе Донецка. 22 августа 2024
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ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Женщина и мальчик получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Сегодня утром в результате варварского обстрела <...> в квартире одного из домов по улице Щипачёва получили ранения женщина 1977 года рождения и мальчик 2013 года рождения", — говорится в публикации.
Пострадавших доставили в одну из больниц города.
По данным представительства ДНР в СЦКК, в четверг ВСУ в 05:40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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