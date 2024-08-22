https://ria.ru/20240822/donetsk-1967703880.html

При обстреле Донецка пострадали женщина и ребенок

При обстреле Донецка пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 22.08.2024

При обстреле Донецка пострадали женщина и ребенок

Женщина и мальчик получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T08:46

2024-08-22T08:46

2024-08-22T14:08

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Женщина и мальчик получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."Сегодня утром в результате варварского обстрела <...> в квартире одного из домов по улице Щипачёва получили ранения женщина 1977 года рождения и мальчик 2013 года рождения", — говорится в публикации.Пострадавших доставили в одну из больниц города.По данным представительства ДНР в СЦКК, в четверг ВСУ в 05:40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)