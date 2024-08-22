При обстреле Донецка пострадали женщина и ребенок
Кулемзин: женщина и ребенок ранены при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ по жилому дому на улице Щипачева в Петровском районе Донецка. 22 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ по жилому дому на улице Щипачева в Петровском районе Донецка. 22 августа 2024
ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Женщина и мальчик получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Сегодня утром в результате варварского обстрела <...> в квартире одного из домов по улице Щипачёва получили ранения женщина 1977 года рождения и мальчик 2013 года рождения", — говорится в публикации.
Пострадавших доставили в одну из больниц города.
По данным представительства ДНР в СЦКК, в четверг ВСУ в 05:40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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