https://ria.ru/20240822/dolg-1967688476.html

Гарри Каспаров* задолжал в России более 55 тысяч рублей

Гарри Каспаров* задолжал в России более 55 тысяч рублей - РИА Новости, 22.08.2024

Гарри Каспаров* задолжал в России более 55 тысяч рублей

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* задолжал в России более 55 тысяч рублей, в том числе по штрафу за публикации в Telegram-канале без пометки... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T04:10

2024-08-22T04:10

2024-08-22T04:10

россия

гарри каспаров

происшествия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* задолжал в России более 55 тысяч рублей, в том числе по штрафу за публикации в Telegram-канале без пометки иностранного агента, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. У Каспарова* образовалась задолженность на сумму 55 268 рублей, из них 25 268 рублей - штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. В декабре прошедшего года шахматисту назначили штраф в 30 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В этом году Хамовнический суд признал Каспарова* виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), после чего ему назначили штраф суммой 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240820/shtraf-1967331315.html

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россия, гарри каспаров, происшествия